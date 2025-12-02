Terça, 02 de Dezembro de 2025
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mãe e filha são identificadas após grave acidente na ERS-155

Colisão frontal entre carro e carreta matou duas pessoas e levou o município de Nova Ramada a decretar luto oficial

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal O Celeiro
02/12/2025 às 20h00
Mãe e filha são identificadas após grave acidente na ERS-155
(Foto: Caçadores de Notícias)

Foram identificadas as vítimas do grave acidente registrado no km 41 da ERS-155, em Nova Ramada. Morreram no local Rosane Rocznieski, 46 anos, servidora pública municipal, e sua filha, Emanueli Santana dos Santos, de seis anos. As duas estavam no automóvel Onix envolvido na colisão frontal com uma carreta.

Após o trabalho da Polícia Civil e da equipe de perícia, os corpos foram liberados para a Funerária São Vicente, responsável pelos atos fúnebres.

O velório e sepultamento, ocorrerão no município de Nova Ramada.

A Prefeitura de Nova Ramada manifestou pesar pela tragédia e decretou luto oficial, destacando solidariedade aos familiares das vítimas.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação
Prisão Há 5 horas

Suspeitos de praticar ‘golpe do troco’ em mercado de Frederico Westphalen são presos em São Paulo

Com base nas provas reunidas, a DP representou pela prisão preventiva dos investigados, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário.

(Foto: Caçadores de Notícias)
Trânsito Há 6 horas

Colisão frontal na ERS-155 deixa duas vítimas fatais

Acidente envolvendo carro e carreta ocorreu nesta terça-feira entre Ijuí e Santo Augusto

 (Foto: 3º BABM / Cruz Alta)
Crime Ambiental Há 11 horas

Operação desarticula esquema ilegal de embalagens de agrotóxicos no RS

Ação conjunta da Brigada Militar e da Polícia Civil resultou na prisão de três homens e na apreensão de caminhões com material contaminado em Mormaço, Soledade e Espumoso.

 (Foto: Polícia Civil)
Ação Preventiva Há 1 dia

Prisão por descumprimento de medida protetiva

Suspeito é detido em Tenente Portela e levado ao presídio de Três Passos

 (Fotos: Grupo Planalto de Comunicação)
Mistério Urbano Há 1 dia

Dois veículos são encontrados queimados em Passo Fundo

Polícia investiga circunstâncias e possíveis ligações com crimes

Tenente Portela, RS
22°
Parcialmente nublado
Mín. 18° Máx. 31°
22° Sensação
2.23 km/h Vento
63% Umidade
87% (0.93mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quarta
29° 16°
Quinta
31° 14°
Sexta
34° 15°
Sábado
34° 18°
Domingo
36° 20°
Últimas notícias
Política Há 2 minutos

Senado prorroga benefício tributário para internet das coisas
Câmara Há 16 minutos

Câmara conclui votação de MP que cria a licença ambiental especial; acompanhe
Câmara Há 16 minutos

Deputados analisam proposta que isenta IPVA de veículos com mais de 20 anos; acompanhe
Política Há 17 minutos

Senado aprova proposta de realocação de trabalhadores da Eletrobras
Educação Há 17 minutos

MEC pretende chegar a 100% do país com escolas integrais em 2026

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,11%
Euro
R$ 6,20 +0,13%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 515,766,79 -0,24%
Ibovespa
161,092,25 pts 1.56%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6891 (01/12/25)
19
29
35
64
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3551 (01/12/25)
01
02
03
07
08
10
11
12
15
16
17
19
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2856 (01/12/25)
00
02
04
08
09
10
12
14
15
42
43
53
67
69
72
79
85
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2893 (01/12/25)
03
10
27
33
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias