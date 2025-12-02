Mãe e filha são identificadas após grave acidente na ERS-155

Foram identificadas as vítimas do grave acidente registrado no km 41 da ERS-155, em Nova Ramada. Morreram no local Rosane Rocznieski, 46 anos, servidora pública municipal, e sua filha, Emanueli Santana dos Santos, de seis anos. As duas estavam no automóvel Onix envolvido na colisão frontal com uma carreta.

Após o trabalho da Polícia Civil e da equipe de perícia, os corpos foram liberados para a Funerária São Vicente, responsável pelos atos fúnebres.

O velório e sepultamento, ocorrerão no município de Nova Ramada.

A Prefeitura de Nova Ramada manifestou pesar pela tragédia e decretou luto oficial, destacando solidariedade aos familiares das vítimas.