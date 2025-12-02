Terça, 02 de Dezembro de 2025
Senado fará sessão para celebrar os 150 anos do município de Jaraguá do Sul

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (2) o requerimento de sessão especial para celebrar os 150 anos do município de Jaraguá do Sul, em S...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
02/12/2025 às 19h34
Senado fará sessão para celebrar os 150 anos do município de Jaraguá do Sul
O Plenário do Senado durante as votações desta terça-feira - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (2) o requerimento de sessão especial para celebrar os 150 anos do município de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. O pedido ( RQS 898/2025 ) foi apresentado pelo senador Esperidião Amin (PP-SC).

O senador afirma, no requerimento, que a solenidade “será um gesto de reconhecimento institucional ao povo jaraguaense, cuja dedicação contribuiu de forma significativa para o progresso de nosso país”.

Empreendedorismo

Também foi aprovado o requerimento de sessão especial para celebrar o lançamento do Índice de Instituições de Ensino Superior Empreendedoras, que é produzido pela Confederação Brasileira de Empresas Juniores (Brasil Júnior).

O requerimento foi ( RQS 834/2025 ) foi apresentado pelo senador Jayme Campos (União-MT). Ele ressalta que a confederação representa mais de 28 mil jovens empreendedores e 1.600 empresas juniores. Também argumenta que o índice contribui para incentivar boas práticas e investimentos na vivência empresarial dos estudantes.

As datas de ambas as sessões ainda serão agendadas

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Dorinha lamenta casos recentes de feminicídio e cobra reação do país

Ao discursar no Plenário nesta terça-feira (2), a senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO) lamentou a ocorrência de vários casos de feminicídi...

 Diversos senadores defenderam a postura do presidente do Senado e a observância do rito constitucional - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Senadores manifestam apoio a Davi após adiamento de sabatina de Messias

A decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, de adiar a sabatina e a votação da indicação de Jorge Messias para ministro do Supremo Tribunal...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Paim homenageia sociólogo e defende políticas públicas humanitárias

Em pronunciamento nesta terça-feira (2), o senador Paulo Paim (PT-RS) relembrou a trajetória política do sociólogo Alberto Guerreiro Ramos, reconhe...

 O projeto foi relatado pelo senador Efraim Filho - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Prorrogação de benefícios tributários a equipamentos inteligentes vai a sanção

O Plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (2), o projeto que prorroga até 31 de dezembro de 2030 os benefícios tributários para taxas de fisc...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 3 horas

Plínio elogia decisão do Congresso que derrubou vetos à Lei Ambiental

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (2), o senador Plínio Valério (PSDB-AM) defendeu a decisão do Congresso Nacional que, por maioria d...

