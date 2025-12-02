Senado fará sessão para celebrar os 150 anos do município de Jaraguá do Sul

O Plenário do Senado durante as votações desta terça-feira - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (2) o requerimento de sessão especial para celebrar os 150 anos do município de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. O pedido ( RQS 898/2025 ) foi apresentado pelo senador Esperidião Amin (PP-SC).

O senador afirma, no requerimento, que a solenidade “será um gesto de reconhecimento institucional ao povo jaraguaense, cuja dedicação contribuiu de forma significativa para o progresso de nosso país”.

Empreendedorismo

Também foi aprovado o requerimento de sessão especial para celebrar o lançamento do Índice de Instituições de Ensino Superior Empreendedoras, que é produzido pela Confederação Brasileira de Empresas Juniores (Brasil Júnior).

O requerimento foi ( RQS 834/2025 ) foi apresentado pelo senador Jayme Campos (União-MT). Ele ressalta que a confederação representa mais de 28 mil jovens empreendedores e 1.600 empresas juniores. Também argumenta que o índice contribui para incentivar boas práticas e investimentos na vivência empresarial dos estudantes.

As datas de ambas as sessões ainda serão agendadas