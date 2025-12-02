Paim homenageia sociólogo e defende políticas públicas humanitárias

Em pronunciamento nesta terça-feira (2), o senador Paulo Paim (PT-RS) relembrou a trajetória política do sociólogo Alberto Guerreiro Ramos, reconhecido por sua atuação em debates a favor da igualdade racial e justiça plural do Estado.

Guerreiro Ramos enfrentou o racismo estrutural e considerava a luta contra as desigualdades como parte fundamental do desenvolvimento econômico e social, como pontuou o senador.

— Alberto Guerreiro Ramos foi um dos mais importantes intelectuais brasileiros do século 20, sociólogo e político brasileiro. Nasceu em Santo Amaro da Purificação, em 13 de setembro de 1915, e faleceu em Los Angeles [nos Estados Unidos], em 6 de abril de 1982. Ele ampliou nosso entendimento sobre o racismo e desigualdade e o papel do Estado na construção de um país justo, soberano e plural. Guerreiro Ramos nos ensinou que nenhuma nação alcança seu pleno desenvolvimento quando permite que parte do seu povo seja mantido à margem — afirmou.

Paim apontou a necessidade de o Estado criar políticas públicas de inclusão e respeito às diferenças percebidas na sociedade. Para o senador, “defender a diversidade é defender a própria Constituição, que nos diz que todas as pessoas são iguais em dignidade e direitos”.

Por Bruno Augusto, sob supervisão de Patrícia Oliveira