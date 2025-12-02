Terça, 02 de Dezembro de 2025
MOOVpay oferece soluções voltadas para as classes C e D

MOOVpay aposta em crédito simplificado, fidelização e seguros para ampliar inclusão financeira no varejo nacional

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/12/2025 às 18h03
Imagem: Freepik

A MOOVpay, especializada em crédito digital para o varejo, vem ganhando espaço no mercado ao oferecer soluções de crédito digital voltadas para consumidores das classes C e D, tradicionalmente excluídos do sistema financeiro formal. Com atuação em redes varejistas de segmentos essenciais como vestuário, calçados, supermercados e farmácias, a empresa aposta em tecnologia e análise de dados para promover inclusão financeira e facilitar o consumo consciente.

A proposta apresentada pela MOOVpay é garantir autonomia ao público de baixa renda, por meio de um crediário acessível e rápido, com foco em ampliar o poder de compra e reduzir a desistência nas lojas. De acordo com uma matéria da Brazil Economy, apesar do avanço das fintechs, muitos consumidores das classes C e D ainda enfrentam dificuldades de bancarização, especialmente em regiões periféricas ou com baixa infraestrutura digital.

Uma pesquisa realizada pela Global Customer Loyalty Report 2025 afirma que sete em cada dez marcas que implementaram programas de fidelidade demonstraram satisfação com os resultados obtidos. A pesquisa aponta que o desempenho financeiro também impressiona: o retorno sobre investimento (ROI) dessas iniciativas alcançou um patamar recorde, chegando a 5,2 vezes o valor aplicado — um indicativo claro da eficácia e do potencial estratégico dessas ações no varejo.

De acordo com Nauro Freitas, CEO da MOOVpay, a plataforma permite que os usuários tenham acesso imediato a uma linha de crédito simplificada, com parcelas ajustadas à realidade financeira de cada cliente. O processo de adesão é rápido: basta informar CPF e telefone para saber, em poucos minutos, se o limite foi aprovado. O valor inicial pode dobrar em até seis meses, conforme o uso da plataforma.

"Nossa missão na MOOVpay é empoderar os desbancarizados e aqueles que enfrentam dificuldades para obter crédito", destaca Freitas. Segundo ele, a empresa está investindo em novas funcionalidades e prevê uma expansão significativa em 2026. "Vamos ampliar nossa proposta de valor, permitindo que o crédito seja utilizado em aplicativos de transporte, como Uber, em serviços de entrega, como iFood, e até no pagamento de contas básicas. Queremos garantir uma experiência financeira completa e integrada", acrescenta.

Além da linha de crédito, Freitas comenta que a MOOVpay oferece programas de fidelidade com redes varejistas parceiras, gerando benefícios adicionais para os consumidores. A empresa também disponibiliza produtos de seguro de proteção, ampliando a rede de segurança financeira dos clientes.

Sandra Souto, CBO da MOOVpay, destaca o crescimento acelerado da operação. "Estamos triplicando nosso volume de negócios e temos uma vantagem competitiva relevante: distribuímos valor por meio do varejo", afirma.

O crédito digital segue em trajetória ascendente no Brasil. Segundo a pesquisa Fintechs de Crédito Digital 2025, conduzida pela PwC Brasil em parceria com a Associação Brasileira de Crédito Digital (ABCD), as fintechs nacionais liberaram R$ 35,5 bilhões em crédito ao longo de 2024 — um salto de 68% em relação aos R$ 21,1 bilhões registrados no ano anterior. O dado reforça o papel estratégico dessas empresas na ampliação do acesso ao financiamento e na inclusão financeira de milhões de brasileiros.

Com atuação nacional, a MOOVpay se posiciona como uma alternativa estratégica para milhões de brasileiros que buscam mais dignidade e controle sobre suas finanças. Ao atender a uma demanda crescente por crédito acessível, a empresa se propõe a contribuir para o fortalecimento do consumo básico e para o desenvolvimento econômico das famílias.

Banco de Imagens - Freepik
