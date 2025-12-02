Seif critica classificação de tilápia como espécie invasora

Em pronunciamento nesta terça-feira (2), o senador Jorge Seif (PL/SC) criticou a decisão da Comissão Nacional da Biodiversidade (Conabio) de incluir a tilápia na lista de espécies invasoras exóticas. Seif disse que espera a presença no Senado da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para explicar a decisão.

— Existem cadeias produtivas no Brasil, de 30, 40, 50 anos: tilápia, manga, jaca, pinus, eucalipto. Tem regiões inteiras no Brasil, inclusive, em Santa Catarina que vivem disso há décadas. São cadeias produtivas que empregam, geram impostos, oportunidades, dinheiro, economia, crescem cidades.

O senador ainda criticou a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes. Bolsonaro cumpre pena de 27,3 anos pela condenação por tentativa de golpe de Estado.

— Nós conhecemos o presidente Bolsonaro. Aquilo tudo é uma opressão, é o sentimento de injustiça. O que estão fazendo com esse homem? (...) A minha esperança é de que no ano que vem, independentementede quem vença a Presidência, espero que seja alguém do nosso lado, que tenha alguém do nosso lado. Mas espero o Senado fortalecido, para que o sistema de pesos e contrapesos funcione.

Por Bruno Augusto, sob supervisão de Patrícia Oliveira