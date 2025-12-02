Suspeitos de praticar ‘golpe do troco’ em mercado de Frederico Westphalen são presos em São Paulo

Dois homens suspeitos de estelionato foram presos preventivamente em São Paulo após investigação realizada pela Delegacia de Polícia de Frederico Westphalen. Eles foram indiciados pela prática do chamado “golpe do troco” em estabelecimentos comerciais, que foi registrado em FW e em outros Estados. A prisão foi efetuada no sábado, 29 de novembro, na cidade de Sorocaba.

A investigação começou em 25 de outubro, data na qual os criminosos estiveram em um mercado do bairro Fátima, em FW. Na ocasião, dois homens simularam compras de pequeno valor, utilizando cédulas altas e exigindo trocas e retrocas sucessivas de dinheiro, com o objetivo de confundir a funcionária do caixa e obter vantagem ilícita. O prejuízo foi estimado em cerca de R$ 300,00.

A partir da análise de imagens de segurança e diligências investigativas, foi possível identificar os autores e rastrear o veículo utilizado na fuga, registrado em nome de um dos indiciados. As apurações indicaram que a dupla praticou o mesmo tipo de fraude em municípios dos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, sempre com o mesmo modus operandi, caracterizando atuação contumaz e organizada.

Com base nas provas reunidas, a DP representou pela prisão preventiva dos investigados, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário. A Polícia Civil de Frederico Westphalen articulou-se com órgãos de segurança pública do Estado de São Paulo, possibilitando a localização e prisão dos foragidos no município de Sorocaba.

A Delegacia de Polícia de Frederico Westphalen alerta a população quanto à prática do “golpe do troco”, que consiste na simulação de confusão no momento do pagamento com dinheiro em espécie, geralmente envolvendo trocas rápidas e sucessivas de cédulas, visando induzir os atendentes ao erro.

Caso alguém tenha sido vítima de situação semelhante, é essencial que registre boletim de ocorrência, contribuindo para o avanço das investigações e identificação de eventuais conexões interestaduais.

– A pronta resposta investigativa e a articulação com forças policiais de outros estados foram fundamentais para a prisão dos autores e a interrupção de sua trajetória criminosa, que se estendia por diversos municípios do país. A Polícia Civil seguirá atenta e diligente no enfrentamento de crimes patrimoniais com esse perfil itinerante –, afirmou o Delegado Jacson Oiliam Boni, responsável pela investigação.