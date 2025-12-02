Governo Leite anuncia programação do Multipalco para 2026 e patrocínio inédito para execução do Plano Anual de Atividades

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), apresentou nesta terça-feira (2/12), no foyer do Multipalco Eva Sopher,o planejamento da nova fase da Fundação Teatro São Pedro (FTSP). Na coletiva de imprensa, que reuniu jornalistas e representantes do setor cultural, foram detalhadas as primeiras informações sobre a programação artística do complexo Multipalco para 2026 e anunciado o financiamento inédito do Plano Anual de Atividades da instituição com patrocínio por meio da Lei Rouanet.

O secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, reforçou que “de forma alguma as atividades do Multipalco serão interrompidas” e que o grupo de trabalho integrado pela Sedac, Secretaria do Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) e Casa Civil segue trabalhando para articular soluções para a Fundação. “É um compromisso! A cultura sempre teve e continuará tendo todo o apoio do governo do Estado em suas políticas públicas. Estamos completando R$ 200 milhões investidos no fomento cultural em 2025 [através doFundo de Apoio à Cultura (FAC), Lei de Incentivo à Cultura (LIC) e Política Nacional Aldir Blanc (PNAB)], uma demonstração da efetividade desse compromisso”, afirmou.

Secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, reforçou que “de forma alguma as atividades do Multipalco serão interrompidas” -Foto: Jean Vitor Dettenborn/Ascom Sedac

O secretário-adjunto da Cultura e presidente interino da FTSP, Fabiam Thomas, destacou que a primeira semana à frente da instituição foi marcada por ações estratégicas para assegurar a continuidade das atividades e consolidar o programa de espetáculos para 2026. Segundo Thomas, os 25 contratos de obras e prestação de serviços vigentes serão mantidos, garantindo o funcionamento da instituição nos moldes atuais no primeiro trimestre do ano. “Estamos assegurando a manutenção da programação para 2026, resolvendo questões pontuais de pessoal e buscamos construir um caminho para manter e ampliar o nível de excelência deste equipamento cultural”, afirmou.

O secretário-adjunto destacou ainda a atuação da equipe técnica do complexo, formada por 67 servidores, lembrando o legado deixado pelo ex-presidente Antônio Hohlfeldt. “Uma equipe extremamente técnica, comprometida e dedicada à cultura, que trabalha com afinco para manter esse espaço cada vez mais qualificado para atender ao público e aos artistas que ocupam nossos palcos”, elogiou.

Presidente interino da FTSP, Fabiam Thomas, garantiu que os contratos de obras e prestação de serviços vigentes estão mantidos -Foto: Jean Vitor Dettenborn/Ascom Sedac

Plano Anual de Atividades

O presidente interino da FTSP também anunciou uma parceria inédita para o financiamento do Plano Anual de Atividades da Fundação. Com articulação junto à Associação Amigos do Theatro São Pedro (AATSP), um projeto de patrocínio por meio da Lei Rouanet vai ser detalhado em 14 de março. De acordo com Thomas, o plano é focado no fortalecimento da cadeia produtiva das artes cênicas, no fomento a apresentações artísticas e na promoção de ações educativas.

A diretora artística do Multipalco, Gabriela Munhoz, detalhou a curadoria do espaço e apresentou os 34 espetáculos com 53 sessões previstas para o primeiro trimestre de 2026, com estreia já em oito de janeiro. Entre atrações nacionais, regionais e locais, o programa prevê manifestações artísticas como circo, teatro e dança. Ela informou ainda que o complexo integra a programação do Porto Verão Alegre, um dos maiores e mais representativos festivais multiculturais do Brasil, realizado nos meses de janeiro e fevereiro em 19 espaços culturais da capital.

A programação apresentada para o primeiro trimestre de 2026 prevê 34 espetáculos com 53 sessões previstas -Foto: Sara Goldschmidt/Ascom Sedac