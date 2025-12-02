Terça, 02 de Dezembro de 2025
Ponte sobre Rio São Francisco terá nome do médico e político Hélio Nogueira Lopes

A Comissão de Infraestrutura (CI) aprovou nesta terça-feira (2) projeto que dá o nome de Hélio Nogueira Lopes à ponte sobre o Rio São Francisco que...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
02/12/2025 às 11h58

A Comissão de Infraestrutura (CI) aprovou nesta terça-feira (2) projeto que dá o nome de Hélio Nogueira Lopes à ponte sobre o Rio São Francisco que conecta Alagoas e Sergipe. O Projeto de Lei (PL) 1.572/2024 , da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável do senador Renan Calheiros (MDB-AL). Uma vez que votação na CI foi terminativa (decisão final), o texto segue para sanção presidencial, caso não haja recurso para votação em Plenário.

A ponte está localizada na BR-349 e interliga o município de Penedo, no estado de Alagoas, ao de Neópolis, no estado de Sergipe.

Nascido em Penedo em 1922, Hélio Nogueira Lopes foi médico pediatra e provedor da Santa Casa de Misericórdia, além de secretário de Saúde e Serviço Social, deputado estadual por três legislaturas e prefeito de Penedo de 1956 a 1961.

Para Renan Calheiros, a homenagem contribui para preservar a memória de uma pessoa relevante na história local.

— A atribuição do nome de Hélio Nogueira Lopes à ponte que interligará Penedo a Neópolis busca, sem dúvida, reconhecer trajetória de intensa dedicação ao serviço público e à comunidade, em especial no município de Penedo — afirmou.

Ele ressaltou ainda que Hélio Lopes mantinha estreita relação com a região banhada pelo Rio São Francisco e com a população das duas margens, inclusive prestando serviços médicos a trabalhadores instalados em Neópolis, já no estado de Sergipe.

