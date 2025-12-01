Edis bicaquenses destacam conclusão da pavimentação asfáltica até Campo Santo

A conclusão da pavimentação asfáltica dos 8,6 quilômetros que conectam a BR-468 à localidade de Campo Santo, no interior de Coronel Bicaco, ganhou destaque nos comentários dos vereadores durante o grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (24/11).

Marcelo Jurandi (PP) ressaltou que a obra beneficiará, além do Campo Santo, também as comunidades de Reassentamento e Paineira. Ele lembrou que, no passado, os moradores enfrentaram inúmeras dificuldades quando a estrada era de terra. — Em nome das comunidades, fica o agradecimento à Administração Municipal — salientou.

— Quero deixar aqui os meus parabéns à Administração Municipal e à comunidade de Campo Santo pela conclusão do asfalto — disse Paulo Leandro Diniz (PDT). Ele enfatizou a qualidade da obra e a importância que terá para todos os bicaquenses. O pedetista afirmou que é uma satisfação ver o dinheiro dos impostos sendo aplicado em melhorias.

Claudiomiro Albuquerque (MDB) relatou que logo após o término da pavimentação percorreu a estrada. — Falta a pintura no asfalto em um trecho, mas, se Deus quiser em breve estaremos inaugurando a obra — comemorou.

João Marques Brasil (PDT) também recordou os tempos difíceis de trafegar pelos 8,6 quilômetros sem pavimento. — Tinha barro. As pedras colocadas cortavam pneus, mas era o que se podia fazer no momento — frisou. O presidente do Poder Legislativo reiterou que a obra finalizada beneficiará as empresas cerealistas instaladas em Campo Santo, além dos que trabalham na bacia leiteira e na suinocultura. — O berço da produção de Coronel Bicaco é Campo Santo — completou. O pedetista ainda elogiou o prefeito Arleu Valadar Machado e o vice, Paulo Hermel, por continuarem e terminarem o asfalto, além de iniciarem o pagamento das parcelas do financiamento.

Jonas Vieira (PP) parabenizou os edis da legislatura passada que aprovaram o projeto de pavimentação. — Lembro da polêmica que foi aprovar aquele asfalto, mas tiveram a ombridade de aprovar. Parabéns a todos os envolvidos — ressaltou.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.