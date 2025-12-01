Vereador solicita a retomada do pagamento de incentivos aos agentes de saúde de Coronel Bicaco

Vereador Marcos Rutili salientou a relevância das ações realizadas pelos agentes de saúde junto às famílias e na prevenção de doenças (Foto: Diones Roberto Becker)

O vereador Marcos Rutili (UNIÃO) solicitou verbalmente, no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (24/11), a retomada do pagamento de incentivos aos agentes comunitários de saúde. — Antigamente recebiam o 14º salário. Vocês sabem que vem um incentivo, que foi pago por um período por outros prefeitos — complementou.

O edil salientou a relevância das ações desenvolvidas pelos agentes comunitários de saúde junto às famílias e na prevenção de doenças. — Cada dia, eles recebem mais compromissos, mais trabalhos. Eles são a “porta de entrada” de todas as secretarias. Então, vamos valorizar esse pessoal que está ali empenhado, oferecendo esse serviço — ponderou.

Marcos Rutili pediu que a presidência da Câmara de Vereadores se reúna com o Poder Executivo para debater o reinício do pagamento de incentivos aos agentes comunitários de saúde.

