Governo do Estado divulga as 40 iniciativas de cursos e oficinas selecionadas para o projeto Artista na Escola

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) da segunda-feira (1°/12) o resultado final do edital do projeto Artista na Escola . Foram selecionadas 40 iniciativas de cursos e oficinas que serão desenvolvidas em instituições de ensino públicas localizadas em oito cidades do Rio Grande do Sul. Cada projeto contemplado receberá R$ 18.446,40. Esta é uma realização conjunta da Sedac com o Programa RS Seguro COMunidade e conta com investimento total de R$ 750 mil do governo do Estado.

Os proponentes têm agora 10 dias para enviar a documentação, conforme edital do projeto . Após a assinatura dos termos de execução, as ações deverão ocorrer no prazo de três a nove meses. Entre os segmentos artísticos priorizados pelo edital, a literatura se destacou com nove propostas selecionadas, seguida por oito de música, seis de teatro, cinco de artes visuais, cinco de audiovisual, cinco de dança e duas de circo.

As escolas que irão receber as atividades estão localizadas nos municípios de Alvorada, Canoas, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Porto Alegre, Santa Maria, São Leopoldo e Viamão, territórios priorizados pelo RS Seguro COMunidade, política transversal do governo do Estado. As ações serão desenvolvidas em instituições públicas estaduais e municipais de ensinos Infantil, Fundamental, Médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, recordou que o projeto se insere nos esforços do Estado para reduzir os índices de criminalidade. "Com este investimento, realizado por meio da Sedac, estamos atuando para promover o desenvolvimento social e o combate à violência. A Cultura atua de forma integrada com outros setores do governo para promover o bem-estar social nas comunidades onde estas escolas estão inseridas", completou.

O projeto

Esta é a segunda edição do projeto Artista na Escola - o certame estreou em 2024 . Elaborado pelo governo do Estado, por meio do Departamento do Livro, Leitura e Literatura (DLLL) da Sedac, o edital tem apoio técnico dos institutos artísticos da secretaria – de Artes Cênicas (Ieacen), de Música (IEM), de Artes Visuais (Ieavi), de Cinema (Ieacen) e do Livro (IEL) – e do Programa RS Seguro COMunidade.

Os projetos inscritos foram analisados, inicialmente, pela Comissão de Habilitação do certame, e os classificados seguiram para a Comissão de Seleção, que os avaliou de acordo com os seguintes critérios: enquadramento e planejamento, concepção artística e educacional, valorização da produção artística regional e nacional, prioridade e qualificação do artista. Foi concedida pontuação extra a projetos que abordaram História e Cultura Afro-Brasileira e/ou Indígena.