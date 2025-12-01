Segunda, 01 de Dezembro de 2025
18°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Como monitorar os pagamentos das emendas parlamentares?

“O parlamentar que destina emenda para um município conhece muito mais a realidade dacidade do que quem está aqui em Brasília”. A fala do senador M...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
01/12/2025 às 12h33

“O parlamentar que destina emenda para um município conhece muito mais a realidade dacidade do que quem está aqui em Brasília”. A fala do senador Marcelo Castro (MDB-PI) se deu na apresentação, em 2022, de seu relatório a uma proposta de aumentar a transparência para as emendas parlamentares ( Resolução do Congresso Nacional 1, de 2022 ).

Os parlamentares destinam esses recursos majoritariamente para os municípios, que chegaram a receber 70% das emendas parlamentares em 2025. O controle social também aumentou, com novas regras e ferramentas para o cidadão verificar se os gastos são eficientes.

Os cidadãos podem verificar os parlamentares, bancadas ou comissões autores, o objeto, os valores efetivamente pagos, os beneficiários e até identificar quais aquisições ou serviços vieram de uma determinada emenda. Para isso, o público tem acesso àplataforma Siga Brasil, do Senado Federal, desde 2004, que conta com um painel sobre o tema em constante aprimoramento. As Consultorias de Orçamentos do Senado e da Câmera também trabalham na divulgação desses dados.

Além disso, em 2025 o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional e o governo federal celebraram acordo para melhorar a transparência e a rastreabilidade das emendas e aprimorar os marcos regulatórios. Bases de dados mais integradas, planos de trabalhos obrigatórios, contas específicas divulgação de atas de reuniões fechadas estão entre as novidades já implementadas.

Veja como monitorar as emendas parlamentares executadas durante o ano:

Passo a passo para consultar os pagamentos das emendas

Após a aprovação da lei orçamentária, os parlamentares, as bancadas e as comissões indicam os beneficiários de suas emendas durante o ano. Depois, cabe ao governo federal acompanhar as etapas de execução das obras e serviços e fazer os pagamentos.

.

4_para-ver-valores-ja-pagos_titulo.png

.

1. Acessar a plataforma Siga Brasil, do Senado Federal

2. Na seção "Fiscalização", selecionar a opção "Painel Emendas"

.

4_para-ver-valores-ja-pagos_1.png

.

3. Na caixa "Emenda (ano)", também selecionar o ano desejado

.

4_para-ver-valores-ja-pagos_2.png

.

4. Na caixa "Emendas por autor", é possível pesquisar o parlamentar, bancada ou comissão desejados, ao se clicar no ícone de lupa

.

4_para-ver-valores-ja-pagos_3.png

.

5. Ainda na caixa "Emendas por autor", a coluna "Pago (inclui RP)", na tabela, corresponde ao que já foi de fato desembolsado com cada emenda

.

4_para-ver-valores-ja-pagos_4.png

..

5_para-ver-beneficiarios_titulo.png

.

1. Na mesma caixa "Emendas por autor", anotar o código da emenda de interesse. Esta informação está na coluna "Emenda (Número/Ano)"

.

5_para-ver-beneficiarios_1.png

.

2. Na caixa "Favorecido do pagamento", selecionar o ícone de lupa que está na coluna "Emenda (Número/Ano)" para pesquisar a emenda desejada

.

5_para-ver-beneficiarios_2.png

.

3. Pesquisar a emenda com o número anotado nos passos anteriores

.

5_para-ver-beneficiarios_3.png

.

4. Os beneficiários estarão na coluna "Favorecido do Pagamento - Município/UF"

.

5_para-ver-beneficiarios_4.png

..

6_acoes-concretas_titulo.png

.

A partir de 2025, estados, municípios e União devem aprimorar as ferramentas para rastrear em que as emendas foram efetivamente gastas.

Atualmente, já é possível identificar algumas ações e serviços públicos que foram favorecidos com as emendas parlamentares.

1. Acessar o Portal da Transparência do governo federal

2. Na seção "Consultas disponíveis no portal", selecionar a opção "Emendas Parlamentares"

.

6_acoes-concretas_1.png

.

3. Na nova página aberta, selecionar "Acessar consulta" na caixa "Consulta detalhada"

.

6_acoes-concretas_2.png

.

4. Na nova página aberta, selecionar a opção "Por Emenda Parlamentar"

.

6_acoes-concretas_3.png

.

5. Na nova página aberta, selecionar o ano da emenda no filtro à esquerda

.

6_acoes-concretas_4.png

.

6. No mesmo filtro, selecionar "código da emenda" para informar o número da emenda anotado nos passos anteriores.

.

6_acoes-concretas_5.png

.

Atenção: no Portal da Transparência, os últimos quatro dígitos da numeração da emenda devem vir no início e sem hífen

.

6_acoes-concretas_6.png

.

7. A tabela "Consulta" terá as informações sobre a emenda pesquisada. Para ter mais informações, selecionar o ícone de olho

.

6_acoes-concretas_7.png

.

8. Na nova página aberta, é possível explorar diversos dados sobre a despesa realizada. Na seção "Convênios e outros acordos", por exemplo, é possível identificar que a emenda pode ter auxiliado na compra de viaturas policiais e câmeras

.

6_acoes-concretas_8.png

.

Denúncias

O cidadão ou gestor público que desconfiar que uma determinada emenda parlamentar não foi de fato realizada ou que foi executado de forma irregular pode acionar as seguintes autoridades para investigar o caso:

  • Tribunal de Contas da União;
  • Controladoria-Geral da União; e
  • Ministério Público.
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Todas as emendas orçamentárias apresentadas por parlamentares são analisadas pela Comissão Mista de Orçamento - Foto: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Senado Federal Há 2 horas

O que são emendas parlamentares e como são definidas?

Desde de 2015, o Congresso Nacional desempenha um papel cada vez mais relevante na escolha dos gastos públicos, ou seja, no destino dos recursos ar...

 Site do Congresso oferece ferramentas para acompanhamento do Orçamento, inclusive das emendas parlamentares - Foto: Leonardo Sá/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Como acompanhar a escolha das emendas parlamentares?

A cada R$ 100 reais do Orçamento federal, os parlamentares destinaram R$ 1,69 para obras e serviços públicos em 2025. Trata-se das emendas parlamen...

 Presidente da CPMI, Viana (à dir.) diz que suspensão proposta é para desconto de empréstimos já contratados - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

CPMI do INSS não mandou suspender novos empréstimos consignados. Isso é falso!

Um áudio que circula em aplicativos de mensagem afirma que o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), determinou a suspensão ...

 O senador Marcio Bittar é o relator do projeto de lei que impede a concessão de liberdade provisória em crimes considerados graves - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

CCJ vota restrição a liberdade provisória e Marco Legal da Cibersegurança

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado se reúne nesta quarta-feira (3), às 9h, para analisar 13 propostas legislativas. Entre elas es...

 Nova lei busca melhorar saneamento em 7,7 mil instituições de ensino sem água potável, na maioria escolas rurais - Foto: Pref. São Gabriel da Cachoeira
Senado Federal Há 3 horas

Agora é lei: poder público deve garantir água potável nas escolas

O Estado deve garantir acesso à água potável nas instituições de ensino públicas. É o que determina a Lei 15.276 , sancionada na última sexta-feira...

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 26°
30° Sensação
3.68 km/h Vento
61% Umidade
75% (0.8mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h16 Pôr do sol
Terça
29° 16°
Quarta
30° 15°
Quinta
31° 15°
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 7 minutos

Avant lidera o Prêmio Anamaco 2025 em lâmpadas de LED
Justiça Há 7 minutos

RJ: Ministério Público denuncia irregularidades em Operação Contenção
Geral Há 7 minutos

Geoparque Seridó é tema do Caminhos da Reportagem desta segunda
Pix Seguro Há 22 minutos

Banco Central adota novas medidas contra fraudes no Pix
Economia Há 1 hora

Pagamento por aproximação passa a ser usado no Metrô de São Paulo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,35%
Euro
R$ 6,22 +0,49%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 482,857,89 -6,59%
Ibovespa
158,509,30 pts -0.35%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6890 (29/11/25)
08
12
67
68
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3550 (29/11/25)
01
04
06
07
08
12
13
15
16
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2855 (28/11/25)
03
08
12
15
20
29
42
43
45
47
50
53
62
67
73
75
81
86
87
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2892 (28/11/25)
02
09
13
16
25
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias