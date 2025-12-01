Segunda, 01 de Dezembro de 2025
18°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Como acompanhar a escolha das emendas parlamentares?

A cada R$ 100 reais do Orçamento federal, os parlamentares destinaram R$ 1,69 para obras e serviços públicos em 2025. Trata-se das emendas parlamen...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
01/12/2025 às 12h33
Como acompanhar a escolha das emendas parlamentares?
Site do Congresso oferece ferramentas para acompanhamento do Orçamento, inclusive das emendas parlamentares - Foto: Leonardo Sá/Agência Senado

A cada R$ 100 reais do Orçamento federal, os parlamentares destinaram R$ 1,69 para obras e serviços públicos em 2025. Trata-se das emendas parlamentares, que permitem a senadores e deputados escolher tanto a área do gasto público (educação ou saúde, por exemplo) quanto seus destinatários.

O Congresso Nacional tem meios de assegurar que a sociedade acompanhe o processo de escolha das emendas. A partir de 2025, um acordo com o Supremo Tribunal Federal e o governo federal aprimorou a transparência e a rastreabilidade ao integrar bases de dados orçamentárias e exigir planos de trabalhos, por exemplo. Além disso, é possível identificar os autores de todas as emendas e as reuniões que as definiram com as respectivas atas e planilhas disponíveis no site da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização (CMO).

Veja como identificar as emendas parlamentares propostas durante a análise do projeto de Lei Orçamentária Anual pelos congressistas:

Passo a passo para consultar as emendas apresentadas

Até serem definitivamente aprovadas, as emendas passam por diversas etapas no processo legislativo.

1. Acessar a página do Orçamento no Congresso Nacional e selecionar o ano desejado

.

1_para-ver-todas-as-emendas-apresentadas_1.png

.

2.1. Para buscas a partir de 2025

Na seção "Informações por etapa da tramitação", selecionar "Apresentação de emendas"

.

1_para-ver-todas-as-emendas-apresentadas_2.png

.

Será aberta uma outra página. Selecionar "Pesquisa de emendas"

.

1_para-ver-todas-as-emendas-apresentadas_3.png

.

2.2. Para buscas antes de 2025

Na nova página aberta, selecionar a aba "Emendas"

.

1_para-ver-todas-as-emendas-apresentadas_4.png

.

Selecionar o ano desejado e, na seção "Etapa", selecionar "Emendas apresentadas"

.

1_para-ver-todas-as-emendas-apresentadas_5.png

.

Depois, é preciso selecionar o autor desejado, seja parlamentar, bancada estadual ou comissão permanente

.

1_para-ver-todas-as-emendas-apresentadas_6.png

.

As emendas coletivas passam por diferentes processos de escolha interna antes de serem apresentadas:

.

2_para-acompanhar-a-decisao-das-emendas-coletivas-a-serem-apresentadas_titulo.png

.

As comissões permanentes recebem centenas de sugestões de emendas dos parlamentares membros. Depois, votam para apresentar até oito emendas aoprojeto orçamentário.

Para ver as emendas sugeridas e escolhidas:

1. Acessar o site das comissões do Senado

2. Escolher a comissão que deseja consultar

.

2-1_as-comissoes-permanentes_1.png

.

3. Na página da comissão, pesquisar por termos relacionados a orçamento na seção "Buscar nas reuniões"

.

2-1_as-comissoes-permanentes_2.png

.

4. A pesquisa devolverá a lista de reuniões da comissão em que se debateram as emendas. Na página da reunião selecionada, é possível ver, em "Anexos", todas as emendas sugeridas e as emendas acatadas pelo relator. O relatório aprovado corresponde às emendas da comissão a serem apresentadas

.

2-1_as-comissoes-permanentes_3.png

.

As bancadas estaduais escolhem, no máximo, 11 emendas durante reuniões fechadas. Dessas, pelo menos três devem se destinar a concluir obras no seu estado. Para apresentar as emendas, devem comprovar que a decisão foi registrada em ata durante a reunião.

Para ver as atas, a partir de 2025:

1. Acessar a página do Orçamento no Congresso Nacional e selecionar o ano desejado

.

2-2_as-bancadas-estaduais_1.png

.

2. Na seção "Emendas Parlamentares", selecionar a opção "Transparência das emendas coletivas"

.

2-2_as-bancadas-estaduais_2.png

.

3. Nas páginas seguintes, selecionar a opção "Bancadas Estaduais"

.

2-2_as-bancadas-estaduais_3.png

.

Após apresentadas, as emendas ainda precisam da concordância de um comitê de parlamentares que verifica se as regras foram cumpridas. Além disso, o Congresso Nacional deve aprovar o projeto do Orçamento. Após a sanção da lei, as emendas podem ser executadas.

.

1_para-ver-todas-as-emendas-apresentadas_titulo.png

.

Com a lei orçamentária sancionada, é possível ver o valor atualizado que os parlamentares podem destinar a obras e serviços públicos.

1. Acessar a plataforma Siga Brasil, do Senado Federal

2.Na seção "Fiscalização", selecionar a opção "Painel Emendas"

.

3_todas-emendas-aprovadas_1.png

.

3. Na nova página aberta, na caixa "Métrica", selecionar a opção "Planejado (autorizado)"

.

3_todas-emendas-aprovadas_2.png

.

4. Ao clicar na caixa "Emenda (ano)", também selecionar o ano desejado

.

3_todas-emendas-aprovadas_3.png

.

5. Na caixa "Emendas por autor" é possível pesquisar o parlamentar, bancada ou comissão desejados, ao se clicar no ícone de lupa

.

3_todas-emendas-aprovadas_4.png

.

6. Ainda na caixa "Emendas por autor", a coluna "Autorizado" corresponde ao valor que cada emenda pode destinar a determinada ação e beneficiário. Já na coluna "UO Ajustada" é possível constatar o objeto do gasto

.

3_todas-emendas-aprovadas_5.png

.

Para entender melhor o que são as emendas parlamentares, clique aqui .

Para consultar informações sobre beneficiários, valores pagos e ações concretas custeadas pelas emendas, clique aqui .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Senado Federal Há 2 horas

Como monitorar os pagamentos das emendas parlamentares?

“O parlamentar que destina emenda para um município conhece muito mais a realidade dacidade do que quem está aqui em Brasília”. A fala do senador M...

 Todas as emendas orçamentárias apresentadas por parlamentares são analisadas pela Comissão Mista de Orçamento - Foto: Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Senado Federal Há 2 horas

O que são emendas parlamentares e como são definidas?

Desde de 2015, o Congresso Nacional desempenha um papel cada vez mais relevante na escolha dos gastos públicos, ou seja, no destino dos recursos ar...

 Presidente da CPMI, Viana (à dir.) diz que suspensão proposta é para desconto de empréstimos já contratados - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

CPMI do INSS não mandou suspender novos empréstimos consignados. Isso é falso!

Um áudio que circula em aplicativos de mensagem afirma que o presidente da CPMI do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), determinou a suspensão ...

 O senador Marcio Bittar é o relator do projeto de lei que impede a concessão de liberdade provisória em crimes considerados graves - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

CCJ vota restrição a liberdade provisória e Marco Legal da Cibersegurança

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado se reúne nesta quarta-feira (3), às 9h, para analisar 13 propostas legislativas. Entre elas es...

 Nova lei busca melhorar saneamento em 7,7 mil instituições de ensino sem água potável, na maioria escolas rurais - Foto: Pref. São Gabriel da Cachoeira
Senado Federal Há 3 horas

Agora é lei: poder público deve garantir água potável nas escolas

O Estado deve garantir acesso à água potável nas instituições de ensino públicas. É o que determina a Lei 15.276 , sancionada na última sexta-feira...

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 26°
30° Sensação
3.68 km/h Vento
61% Umidade
75% (0.8mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h16 Pôr do sol
Terça
29° 16°
Quarta
30° 15°
Quinta
31° 15°
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 7 minutos

Avant lidera o Prêmio Anamaco 2025 em lâmpadas de LED
Justiça Há 7 minutos

RJ: Ministério Público denuncia irregularidades em Operação Contenção
Geral Há 7 minutos

Geoparque Seridó é tema do Caminhos da Reportagem desta segunda
Pix Seguro Há 22 minutos

Banco Central adota novas medidas contra fraudes no Pix
Economia Há 1 hora

Pagamento por aproximação passa a ser usado no Metrô de São Paulo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,35%
Euro
R$ 6,22 +0,49%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 482,857,89 -6,59%
Ibovespa
158,509,30 pts -0.35%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6890 (29/11/25)
08
12
67
68
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3550 (29/11/25)
01
04
06
07
08
12
13
15
16
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2855 (28/11/25)
03
08
12
15
20
29
42
43
45
47
50
53
62
67
73
75
81
86
87
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2892 (28/11/25)
02
09
13
16
25
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias