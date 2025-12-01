Dois veículos são encontrados queimados em Passo Fundo

Na tarde deste domingo (30), a Brigada Militar localizou dois carros queimados em uma área de mata de difícil acesso, no km 193 da ERS-324, em Passo Fundo. Um Volkswagen Gol com placas de Marau e outro Gol com placas de Nova Resende, Minas Gerais, foram encontrados no local.

Não há registros preliminares de furto ou roubo envolvendo os veículos. O Corpo de Bombeiros Militar de Passo Fundo atuou para conter as chamas na vegetação, enquanto o Guincho Petrópolis realizou a remoção dos automóveis.

Os carros foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) para registro da ocorrência e contato com os proprietários. A Polícia Civil agora investiga se os veículos tiveram participação em algum crime e busca esclarecer as circunstâncias do incêndio.







