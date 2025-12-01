Segunda, 01 de Dezembro de 2025
Jovem morre e mulher fica em estado crítico após colisão em São Miguel das Missões

Batida entre Gol e caminhonete aconteceu na Avenida Borges do Canto; Polícia Civil e perícia apuram as causas.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Redação do Grupo Sepé
01/12/2025 às 11h30 Atualizada em 01/12/2025 às 11h41
Jovem morre e mulher fica em estado crítico após colisão em São Miguel das Missões
(Foto: Reprodução)

Um gravíssimo acidente de trânsito registrado no fim da tarde deste domingo, 30, na Avenida Borges do Canto, em São Miguel das Missões, resultou na morte de uma jovem e deixou outra mulher em estado grave. A colisão envolveu um veículo Gol e uma caminhonete.

A vítima fatal foi identificada como Sabrina Nicoli Oliveira, informação confirmada oficialmente pela Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Santo Ângelo, que atende a ocorrência. Conforme as primeiras apurações, Sabrina conduzia o Gol no momento do acidente. Na carona estava outra mulher, ainda não identificada, que foi socorrida em estado gravíssimo e encaminhada ao Hospital Regional das Missões.

Segundo informações preliminares, a caminhonete era conduzida por um homem. A reportagem entrou em contato com o Hospital São Miguel, o qual não informou sobre o estado de saúde do paciente. A área foi isolada pela Brigada Militar e pela Polícia Civil, que trabalham na coleta de informações e nas circunstâncias que levaram à colisão. A perícia também foi acionada.

 

 

 

(Fotos: Grupo Planalto de Comunicação)
