Jovem morre e mulher fica em estado crítico após colisão em São Miguel das Missões

Um gravíssimo acidente de trânsito registrado no fim da tarde deste domingo, 30, na Avenida Borges do Canto, em São Miguel das Missões, resultou na morte de uma jovem e deixou outra mulher em estado grave. A colisão envolveu um veículo Gol e uma caminhonete.

A vítima fatal foi identificada como Sabrina Nicoli Oliveira, informação confirmada oficialmente pela Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Santo Ângelo, que atende a ocorrência. Conforme as primeiras apurações, Sabrina conduzia o Gol no momento do acidente. Na carona estava outra mulher, ainda não identificada, que foi socorrida em estado gravíssimo e encaminhada ao Hospital Regional das Missões.

Segundo informações preliminares, a caminhonete era conduzida por um homem. A reportagem entrou em contato com o Hospital São Miguel, o qual não informou sobre o estado de saúde do paciente. A área foi isolada pela Brigada Militar e pela Polícia Civil, que trabalham na coleta de informações e nas circunstâncias que levaram à colisão. A perícia também foi acionada.