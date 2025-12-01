Segunda, 01 de Dezembro de 2025
18°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Incêndios reacendem preocupação em Erval Seco

Dois focos em lavouras diferentes causam prejuízos e pressionam produtores a reforçar cuidados.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações LA+
01/12/2025 às 10h28
Incêndios reacendem preocupação em Erval Seco
(Foto: Divulgação LA+)

Dois incêndios registrados em lavouras do interior de Erval Seco, em um curto intervalo de dias, acenderam a preocupação de produtores e autoridades. Os focos ocorreram em pontos distintos do município e deixaram prejuízos relevantes.

Na comunidade de Arco Íris, as chamas avançaram rapidamente e destruíram cerca de cinco hectares de uma área com plantio de soja. Já na Linha Canas, o fogo atingiu uma lavoura de milho, exigindo apoio de um caminhão da Secretaria de Obras para conter o avanço das chamas.

Embora as causas ainda não tenham sido confirmadas, a repetição dos incêndios levanta suspeitas e amplia o alerta para possíveis ações criminosas ou incidentes favorecidos pelo clima — como altas temperaturas, ventos fortes — ou até falhas no manejo de queimadas.

A orientação é clara: produtores devem redobrar a atenção, evitar qualquer uso de fogo próximo às lavouras e comunicar imediatamente qualquer foco ou movimentação suspeita às autoridades.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: ASCOM Prefeitura
Centro Dia Há 4 dias

Tenente Portela Recebe R$ 150 Mil para Equipar o Centro Dia do Idoso

O Centro Dia, anexo ao CRAS, está em fase final de construção e tem previsão de iniciar suas operações no próximo ano

 Fotos: Rádio A Verdade
Vista Gaúcha Há 4 dias

Vista Gaúcha Distribui R$ 28 Mil em Prêmios a Entidades Sociais

O valor total investido na iniciativa, proveniente dos cofres públicos, foi de aproximadamente R$ 28 mil

 (Foto: Jornal Província)
Gestão Pública Há 4 dias

Vista Gaúcha antecipa salários e benefícios aos servidores

Pagamento de novembro, 13º, folha de dezembro e férias de janeiro será realizado de forma antecipada como forma de valorização do funcionalismo

 (Foto: Divulgação Rádio Verdade)
Desenvolvimento Há 4 dias

Vista Gaúcha recebe R$ 200 mil para adquirir furgão de apoio à agricultura familiar

Investimento da Consulta Popular vai reforçar a logística de distribuição e fortalecer as agroindústrias do município.

 (Foto: Divulgação LA+)
Infraestrutura Há 4 dias

Palmitinho cobra solução para trecho com falhas na RST-528

Município reivindica correção de 215 metros de asfalto considerados mal executados em trecho urbano da rodovia.

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 26°
30° Sensação
3.68 km/h Vento
61% Umidade
75% (0.8mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h16 Pôr do sol
Terça
29° 16°
Quarta
30° 15°
Quinta
31° 15°
Sexta
33° 17°
Sábado
35° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 7 minutos

Avant lidera o Prêmio Anamaco 2025 em lâmpadas de LED
Justiça Há 7 minutos

RJ: Ministério Público denuncia irregularidades em Operação Contenção
Geral Há 7 minutos

Geoparque Seridó é tema do Caminhos da Reportagem desta segunda
Pix Seguro Há 22 minutos

Banco Central adota novas medidas contra fraudes no Pix
Economia Há 1 hora

Pagamento por aproximação passa a ser usado no Metrô de São Paulo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 +0,35%
Euro
R$ 6,22 +0,49%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 482,857,89 -6,59%
Ibovespa
158,509,30 pts -0.35%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6890 (29/11/25)
08
12
67
68
70
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3550 (29/11/25)
01
04
06
07
08
12
13
15
16
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2855 (28/11/25)
03
08
12
15
20
29
42
43
45
47
50
53
62
67
73
75
81
86
87
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2892 (28/11/25)
02
09
13
16
25
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias