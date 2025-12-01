Incêndios reacendem preocupação em Erval Seco

Dois incêndios registrados em lavouras do interior de Erval Seco, em um curto intervalo de dias, acenderam a preocupação de produtores e autoridades. Os focos ocorreram em pontos distintos do município e deixaram prejuízos relevantes.

Na comunidade de Arco Íris, as chamas avançaram rapidamente e destruíram cerca de cinco hectares de uma área com plantio de soja. Já na Linha Canas, o fogo atingiu uma lavoura de milho, exigindo apoio de um caminhão da Secretaria de Obras para conter o avanço das chamas.

Embora as causas ainda não tenham sido confirmadas, a repetição dos incêndios levanta suspeitas e amplia o alerta para possíveis ações criminosas ou incidentes favorecidos pelo clima — como altas temperaturas, ventos fortes — ou até falhas no manejo de queimadas.

A orientação é clara: produtores devem redobrar a atenção, evitar qualquer uso de fogo próximo às lavouras e comunicar imediatamente qualquer foco ou movimentação suspeita às autoridades.