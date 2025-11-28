Instituições do Estado oferecem programação especial no sábado (29), na Noite dos Museus

Com programação artística a partir das 18h30, Casa de Cultura Mario Quintana ficará aberta até 22h -Foto: Arquivo For Real Company

Com o tema “A arte desperta”, a edição deste ano do projeto Noite dos Museus conta com instituições do Estado entre os 38 espaços participantes. Além da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) e do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), administrados pela Secretaria da Cultura (Sedac), o Arquivo Público do Estado (Apers), vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), oferecem experiências diferenciadas de visitação no sábado (29/11). A proposta é conectar patrimônio, memória e contemporaneidade em uma programação gratuita e diversificada.

Na CCMQ, o público poderá acessar o primeiro e o segundo andares da Casa, onde estarão abertos dois de seus principais acervos: o espaço dedicado à cantora Elis Regina e o emblemático Quarto de Mario Quintana, preservado como memória do poeta.

A programação artística da Casa tem início às 18h30, com apresentação da Companhia Municipal de Dança de Porto Alegre, com o espetáculo “Scanner”, dirigido por Airton Tomazzon. Em seguida, a partir das 19h30, Gabriel Romano sobe ao palco para um solo de acordeon com um repertório autoral ancorado em referências da música gaúcha.

Às 20h30, um encontro inédito entre Adriano Trindade & Pietra reúne jazz brasileiro e MPB em um formato colaborativo na Travessa dos Cataventos. Já o Grupo Tholl ocupa as passarelas e sacadas da CCMQ com uma intervenção de arte circense a partir das 21h30. O cantor Daniel Torres fecha a programação com música nativista e tradicionalista, a partir das 22h.

O Margs oferece acesso aos dois andares expositivos, à cafeteria e à loja do Museu. Cinco exposições poderão ser visitadas: “Giselle Beiguelman — Naturezas desviantes”, “Elias Maroso — Vida que sobra”, “Paulo Chimendes — A travessia do tempo”, “Onirica ()”, do estúdio italiano fuse, e “Acervo em movimento - Virada educativa”. O último acesso às dependências do Museu será às 22h.

Arquivo Público promove espetáculos e ações educativas

O Arquivo Público do Estado participa da Noite dos Museus com atividades culturais e educativas. A programação artística ocorre no pátio da instituição e inclui apresentações de diferentes grupos e artistas ao longo da noite, como “Eu, pessoas e os outros eus” (18h30), “Grupo Desagravo” (19h30), “Léo Monassa” (20h30) e “Casadimadera” (21h30). Durante o evento haverá a distribuição de livros e catálogos produzidos pelo Arquivo, reforçando o compromisso da instituição em difundir conhecimento e aproximar a sociedade de seu patrimônio documental.

A Noite dos Museus também proporciona uma experiência de visitação mediada ao prédio histórico do Apers, no Centro Histórico de Porto Alegre. A instituição criada em 1906 por Borges de Medeiros disponibilizou quatro horários para visitas mediadas às instalações do complexo no sábado (29/11). As vagas para a atividade já estão esgotadas.

O Arquivo também oferece ao público a exposição “Apers 119 anos sob os olhares do USK POA”, que celebra a trajetória da instituição responsável pela preservação de mais de 20 milhões de documentos. A visitação ocorre até a meia-noite.

Sobre a Noite dos Museus

O evento nasceu em Porto Alegre, em 2016, com o objetivo de democratizar o acesso à cultura e transformar os espaços museológicos em palcos para a arte contemporânea. Realizado anualmente, o projeto reúne artistas de diversas linguagens para uma noite única de performances, instalações e experiências artísticas que despertam novos olhares sobre o patrimônio cultural da cidade.

Neste ano, as atividades ocorrem em 12 bairros de Porto Alegre: Centro Histórico, Bom Fim, Cidade Baixa, Farroupilha, Floresta, Independência, Menino Deus, Navegantes, Rio Branco, Santana, Partenon e Vila Ipiranga. A programação completa da Noite dos Museus, incluindo as atividades em espaços abertos como praças e ruas, e a corrida noturna, novidade da edição deste ano, pode ser acessada no site do evento.

Instituições do Estado participantes da Noite dos Museus – sábado (29/11)

Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul (Apers)

Endereço: Rua Riachuelo, 1031, Centro Histórico de Porto Alegre

Rua Riachuelo, 1031, Centro Histórico de Porto Alegre Horário: 18h à meia-noite

Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ)

Endereço: Rua dos Andradas, 736, Centro Histórico de Porto Alegre

Rua dos Andradas, 736, Centro Histórico de Porto Alegre Horário: 14h às 22h

Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs)

Endereço: Praça da Alfândega, s/n, Centro Histórico de Porto Alegre

Praça da Alfândega, s/n, Centro Histórico de Porto Alegre Horário: 10h às 23h (último acesso às 22h)

10h às 23h (último acesso às 22h) A instituição segue práticas de segurança que não permitem o ingresso de visitantes com bolsas, mochilas, alimentos e bebidas. A medida contribui para a preservação do acervo e para melhor circulação dos visitantes.