CPI do Crime Organizado ouve governador do RJ, Cláudio Castro, na quarta-feira

O governador deve apresentar sua experiência sobre o enfrentamento às organizações criminosas - Foto: Rogério Santana/Governo RJ

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e o secretário estadual de Segurança Pública, Victor César Carvalho dos Santos, serão ouvidos pela CPI do Crime Organizado em reunião agendada para quarta-feira (3) às 9h. Os convidados deverão apresentar suas experiência e sua visão sobre o enfrentamento às organizações criminosas.

A oitiva atende a requerimento ( REQ 1/2025 — CPICRIME ) do relator do colegiado, senador Alessandro Vieira (MDB-SE). Ele propôs convites a 11 governadores e seus respectivos secretários de Segurança. Para Alessandro, as autoridades proporcionarão subsídios técnicos e estratégicos ao trabalho da CPI.

“A oitiva dos convidados é imprescindível para que esta comissão possa compreender, entre outros temas, as estratégias de inteligência em curso, as dificuldades operacionais enfrentadas, os gargalos no combate à lavagem de dinheiro por essas organizações e as ações de cooperação entre os estados e o governo federal”, justifica.