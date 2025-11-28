Sexta, 28 de Novembro de 2025
Natal da Feliz Cidade promete encantar Tenente Portela

5ª edição do evento traz shows, chegada do Papai Noel e programação especial no dia 12 de Dezembro

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Assessoria de Comunicação | Prefeitura de Tenente Portela
28/11/2025 às 10h27 Atualizada em 28/11/2025 às 10h39
(Foto: Prefeitura de Tenente Portela)

O Município de Tenente Portela está preparando uma noite especial para celebrar a magia do Natal. A 5ª edição do Natal da Feliz Cidade, marcada para 12 de Dezembro, promete reunir famílias, crianças e toda a comunidade em um grande evento festivo.

A programação terá duas atrações musicais de destaque: a banda Doce Pecado e o cantor Cleiton Borges, sucesso nos bailes de todo o Estado com o hit “Uma Só Lajota”.

Um dos momentos mais aguardados será a chegada do Papai Noel, que deve encantar o público infantil e participar da tradicional distribuição de doces.

O evento inicia às 20h, em um ambiente especialmente decorado para fotos e momentos especiais. Lanches e bebidas serão comercializados pelo Rotary, e a organização destaca que não será permitida a entrada de bebidas externas.

O Natal da Feliz Cidade é uma realização do Município de Tenente Portela, com financiamento da Secretaria de Estado da Cultura – Pró-Cultura RS, reafirmando o compromisso com a cultura, o lazer e a integração comunitária.



