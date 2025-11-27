Sancionadas Rotas Turísticas do Capim Dourado e das Serras Gerais do Tocantins

A Rota Turística das Serras Gerais atrai visitantes em busca de turismo de aventura, natureza e cultura - Foto: Adetuc/Governo do Tocantins

O presidente Luís Inácio Lula da Silva sancionou duas leis que criam as Rotas Turísticas do Capim Dourado e das Serras Gerais do Tocantins. As Leis 15.274 , de 2025 e 15.275 , de 2025, foram publicadas no Diário Oficial da União desta quinta-feira (27).

As normas têm origem nos Projetos de Lei 1.778/2023 e PL 1.779/2023 , aprovados no início de novembro em decisão terminativa pela Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR). As propostas, do deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO), foram relatadas pela senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO).

Na comissão, Dorinha destacou que as rotas representam oportunidades concretas de desenvolvimento regional.

— A expansão do turismo por meio da criação dessas rotas tem o potencial de impulsionar o desenvolvimento econômico e social, com o estímulo de novos negócios, geração de empregos e renda e, consequentemente, melhoria da qualidade de vida da população local — afirmou.

A Rota do Capim Dourado abrange municípios como Mateiros, São Félix, Ponte Alta, Novo Acordo, Almas e Lagoa do Tocantins, entre outros. O destino turístico destaca o capim dourado como símbolo cultural e econômico da região.

Já a Rota das Serras Gerais reúne cidades como Dianópolis, Arraias, Taguatinga e Natividade, reconhecidas pelo patrimônio natural e histórico que atrai visitantes em busca de turismo de aventura, natureza e cultura.

As leis têm o objetivo de fortalecer o desenvolvimento de atividades turísticas em municípios do estado, que passam a contar com apoio dos programas oficiais direcionados ao fortalecimento da regionalização do turismo.

