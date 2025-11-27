Quinta, 27 de Novembro de 2025
Lei altera Código de Processo Penal para definir critérios de prisão preventiva

A Lei 15.272, de 2025 , que inclui critérios no Código de Processo Penal para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, foi sancionada pe...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
27/11/2025 às 15h28
Lei altera Código de Processo Penal para definir critérios de prisão preventiva
A nova lei teve origem em projeto do ex-senador Flávio Dino, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal credito=

A Lei 15.272, de 2025 , que inclui critérios no Código de Processo Penal para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A sanção foi publicada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira.

A lei também define critérios para a aferição da periculosidade do acusado para a concessão da prisão preventiva e para a coleta de material biológico (para obtenção e armazenamento do perfil genético do custodiado).

A nova norma teve origem em um projeto de lei — o PL 226/2024 — de autoria do ex-senador Flávio Dino, que atualmente é ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Quando apresentou a proposta, Dino argumentou que, com as mudanças, os juízes poderão decidir mais rapidamente sobre a prisão preventiva, além de afastar questionamentos sobre a aplicação desse tipo de prisão.

Prisão preventiva

A prisão preventiva pode ser usada em qualquer fase do processo ou da investigação criminal e tem por objetivo evitar que o acusado cometa novos crimes ou prejudique o andamento do processo (destruindo provas, ameaçando testemunhas ou fugindo, por exemplo).

— Há um excesso de solturas em audiências de custódia. Quando há uma prisão em flagrante, o preso é levado ao juiz, e o juiz decide se ele fica preso ou se ele é solto. E, embora o juiz muitas vezes acerte, há casos em que criminosos perigosos têm sido soltos, principalmente criminosos profissionais, reincidentes — afirmou o senador Sérgio Moro (União-PR), que foi um dos relatores do projeto durante sua análise no Congresso Nacional.

A lei agora sancionada define seis critérios ("circunstâncias") que recomendam, durante a audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva:

    • haver provas que indiquem a prática reiterada de infrações penais pelo agente;
    • ter a infração penal sido praticada com violência ou grave ameaça contra a pessoa;
    • ter o agente já sido liberado em prévia audiência de custódia por outra infração penal, salvo se por ela tiver sido absolvido posteriormente;
    • ter o agente praticado a infração penal na pendência de inquérito ou ação penal;
    • ter havido fuga ou haver perigo de fuga; ou
    • haver perigo de perturbação da tramitação e do decurso do inquérito ou da instrução criminal, bem como perigo para a coleta, a conservação ou a incolumidade da prova.

    Aferição de periculosidade

    A nova lei também estabelece quatro critérios a serem considerados pelos juízes para avaliar a periculosidade dos acusados:

    • modo de agir (modus operandi), inclusive no que se refere à premeditação ou ao uso frequente de violência ou grave ameaça;
    • participação em organização criminosa;
    • natureza, quantidade e variedade de drogas, armas ou munições apreendidas;
    • possibilidade de repetição de crimes, considerando inclusive a existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

    Coleta de material biológico

    A lei também viabiliza a coleta de material biológico para obtenção do perfil genético de presos em flagrante por crime praticado com violência ou grave ameaça, por crime contra a liberdade sexual ou por crime sexual contra vulnerável.

    Também poderá ser coletado material biológico de quem integrar organização criminosa que possua ou utilize armas de fogo.

    O senador Sergio Moro foi um dos relatores do projeto que deu origem à nova lei. Ao defender a proposta, ele afirmou que é preciso evitar o
    O senador Sergio Moro foi um dos relatores do projeto que deu origem à nova lei. Ao defender a proposta, ele afirmou que é preciso evitar o "excesso de solturas que há em audiências de custódia" - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
