Quinta, 27 de Novembro de 2025
19°C 32°C
Tenente Portela, RS
Sicredi

Terra Indígena Guarita Celebra 107 Anos de História, Cultura e Resistência

A TI abrange áreas distribuídas pelos municípios de Tenente Portela, Miraguaí, Redentora e, em algumas referências históricas, também Erval Seco.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
27/11/2025 às 08h38
Terra Indígena Guarita Celebra 107 Anos de História, Cultura e Resistência
Foto: Divulgação (TI) Guarita

A Terra Indígena (TI) Guarita - Redentora, localizada no Noroeste do Rio Grande do Sul, celebra um marco histórico em 27 de novembro de 2025: 107 anos da demarcação de suas terras. A data, conforme o convite que circula na comunidade, será um "momento de união, cultura e valorização de nossa história", com festividades programadas para ocorrer no Setor Katiu Gria, em Redentora.

A TI Guarita é um território de fundamental importância para os povos indígenas do Rio Grande do Sul, sendo a casa de grande parte da população Kaingang e também de famílias Guarani.

A Terra Indígena Guarita foi demarcada originalmente em 1918 pela Comissão de Terras de Palmeiras, no que se configura como uma das primeiras levas de demarcações realizadas pelo governo estadual entre 1910 e 1920. É a esse marco histórico que a celebração dos 107 anos se refere.

A TI abrange áreas distribuídas pelos municípios de Tenente Portela, Miraguaí, Redentora e, em algumas referências históricas, também Erval Seco.

Sua área atual é de aproximadamente 23.406,87 hectares.

Estimativas indicam que a reserva abriga cerca de 6,4 mil habitantes (dados de 2022). O povo Kaingang é um dos mais populosos do Brasil e, na TI Guarita, preserva sua estrutura social e cosmológica, organizada em 16 setores (ou aldeias), cada um com suas lideranças.

O convite de celebração enfatiza a valorização da cultura e da história, pilares da resistência dos povos indígenas na região. A Terra Indígena Guarita destaca-se também pelo seu papel ecológico:

Cerca de 71% do território da TI Guarita é coberto por mata nativa preservada, evidenciando o manejo sustentável do meio ambiente praticado pelos indígenas e a importância da reserva para a biodiversidade regional.

As comunidades Kaingang e Guarani lutam ativamente para preservar suas línguas nativas, seus conhecimentos tradicionais (como o uso de plantas medicinais e as técnicas de agricultura e caça) e seus princípios cosmológicos, que fundamentam a vida social, dividida nas metades exogâmicas (Kamé e Kairu) no caso Kaingang.

Recentemente, a TI Guarita tem sido foco de diversas ações governamentais e de entidades civis em áreas como saúde, educação e segurança alimentar, buscando mitigar desafios sociais e estruturais, como a insegurança hídrica e alimentar e os conflitos internos de liderança.

A celebração dos 107 anos em 27 de novembro de 2025 será realizada no Setor Katiu Gria. Eventos comemorativos semelhantes já realizados nos anos anteriores incluíram:

 * Apresentações artísticas de canto e dança.

 * Exposição e venda de artesanato tradicional.

 * Diálogo e troca de saberes com os Kofá (guardiões do conhecimento).

 * Jogos e brincadeiras culturais indígenas.

A festa é mais do que uma data no calendário; é a reafirmação da identidade e da autonomia do povo indígena Kaingang e Guarani sobre seu território ancestral, demarcado no início do século XX, e um lembrete da contínua luta pela garantia plena de seus direitos e pela preservação de seu modo de vida.


