Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
26/11/2025 às 18h18
Governo divulga projetos premiados na 5ª edição do Mercado Audiovisual Entre Fronteras realizada em São Miguel das Missões
Encontro impulsiona negócios e internacionalização do cinema latino-americano -Foto: Sérgio Rosa/Iecine

Realizado pelo governo estadual, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac) e do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), a 5ª edição do Mercado Audiovisual Entre Fronteras (Maef) contou com a organização da Fundação Cinema RS (Fundacine), integrando as comemorações dos 400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis no Estado. Os projetos de longa-metragem premiados incluem consultorias de empresas latino-americanas e valores em dinheiro.

O evento, voltado à promoção de negócios e à internacionalização, ocorreu de 17 a 19 de novembro, reunindo profissionais e gestores públicos da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai em São Miguel das Missões. Participaram do encontro 24 projetos de produções, sendo sete do Brasil, sete da Argentina, seis do Paraguai e quatro do Uruguai, país convidado da edição.

O Prêmio Maef, no valor de US$ 6.500, foi dividido entre o brasileiroRugido jaguare o argentinoLa carne de los Dioses. O destaque das demais premiações foi o uruguaioTango rosaque levou os prêmios Punctum Sales e Encuentro de Coproducción del Mercosur, além de menção especial da Reunião Especializada das Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais do Mercosul (Recam), essa última dividida comAlguns nomes ainda queimam(Brasil), que também levou o Prêmio Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre (Frapa). Já o Prêmio da Recam, por sua vez, foi dividido entreLa caza y la pesca(Paraguai) eLas tormentas tropicales(Argentina).

O Prêmio Maef, no valor de US$ 6.500, foi dividido entre o brasileiro Rugido jaguar e o argentino La carne de los Dioses -Foto: Sérgio Rosa/Iecine
O Prêmio Maef, no valor de US$ 6.500, foi dividido entre o brasileiro Rugido jaguar e o argentino La carne de los Dioses -Foto: Sérgio Rosa/Iecine

O festival anunciou o Paraguai como país-sede no próximo ano e formalizou a inclusão permanente do Uruguai entre os países do Maef. "Para o instituto é uma alegria, como anfitrião este ano, colaborar na consolidação do evento, que em São Miguel das Missões celebrou o potencial da cinematografia missioneira, e agora se expande", destacou a diretora do Iecine, Sofia Ferreira, qualificando o novo membro permanente como um país relevante e em crescimento.

O encontro teve correalização do Instituto de Artes Audiovisuais de Misiones (Iaavim), da Argentina, do Instituto Nacional do Audiovisual Paraguaio (Inap) e da Agência de Cinema e Audiovisual do Uruguai (Acau). Esta edição contou com o apoio institucional da Missões Film Commission e hospedagem oficial do Tenondé Park Hotel.

Premiados da 5ª edição do Maef

  • Prêmio Utopia Docs:Tragédia anunciada, as enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul(Bit Filmes Ltda, Brasil)
  • Prêmio El Cuervo Filmes:Aurelia(Taguau Studio, Paraguai)
  • Prêmio Punctum Sales:Tango rosa(Camila Bentancur, Uruguai)
  • Prêmio Encuentro de Coproducción del Mercosur:Tango rosa
  • Prêmio Cacodelphia:Aurelia
  • Prêmio Frapa:Alguns nomes ainda queimam(Mundo Atlântico Filmes/Campos Neutrais Filmes/Wotter Filmes, Brasil)
  • Prêmio Recam:La caza y la pesca(80 Mundos, Paraguai) eLas tormentas tropicales(Ojolote Cine, Argentina)
  • PrêmioRecam – Menções Especiais:Tango rosa eAlguns nomes ainda queimam

Prêmio MAEF (Júri oficial)

  • Prêmio Maef:Rugido jaguar(Lerigou, Brasil)
  • Prêmio Eva Piwowarski:La carne de los Dioses(25.27estudio, Argentina)
  • Menções Honrosas:El perro y la campana(Pororó Films, Paraguai) eTeke uneka(Habitacion 1520 Producciones SRL, Argentina)

Texto: Ascom Sedac
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
