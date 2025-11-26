Governo divulga projetos premiados na 5ª edição do Mercado Audiovisual Entre Fronteras realizada em São Miguel das Missões

Realizado pelo governo estadual, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac) e do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), a 5ª edição do Mercado Audiovisual Entre Fronteras (Maef) contou com a organização da Fundação Cinema RS (Fundacine), integrando as comemorações dos 400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis no Estado. Os projetos de longa-metragem premiados incluem consultorias de empresas latino-americanas e valores em dinheiro.

O evento, voltado à promoção de negócios e à internacionalização, ocorreu de 17 a 19 de novembro, reunindo profissionais e gestores públicos da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai em São Miguel das Missões. Participaram do encontro 24 projetos de produções, sendo sete do Brasil, sete da Argentina, seis do Paraguai e quatro do Uruguai, país convidado da edição.

O Prêmio Maef, no valor de US$ 6.500, foi dividido entre o brasileiroRugido jaguare o argentinoLa carne de los Dioses. O destaque das demais premiações foi o uruguaioTango rosaque levou os prêmios Punctum Sales e Encuentro de Coproducción del Mercosur, além de menção especial da Reunião Especializada das Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais do Mercosul (Recam), essa última dividida comAlguns nomes ainda queimam(Brasil), que também levou o Prêmio Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre (Frapa). Já o Prêmio da Recam, por sua vez, foi dividido entreLa caza y la pesca(Paraguai) eLas tormentas tropicales(Argentina).

O festival anunciou o Paraguai como país-sede no próximo ano e formalizou a inclusão permanente do Uruguai entre os países do Maef. "Para o instituto é uma alegria, como anfitrião este ano, colaborar na consolidação do evento, que em São Miguel das Missões celebrou o potencial da cinematografia missioneira, e agora se expande", destacou a diretora do Iecine, Sofia Ferreira, qualificando o novo membro permanente como um país relevante e em crescimento.

O encontro teve correalização do Instituto de Artes Audiovisuais de Misiones (Iaavim), da Argentina, do Instituto Nacional do Audiovisual Paraguaio (Inap) e da Agência de Cinema e Audiovisual do Uruguai (Acau). Esta edição contou com o apoio institucional da Missões Film Commission e hospedagem oficial do Tenondé Park Hotel.

Premiados da 5ª edição do Maef

Prêmio Utopia Docs: Tragédia anunciada, as enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul (Bit Filmes Ltda, Brasil)

Tragédia anunciada, as enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul Prêmio El Cuervo Filmes: Aurelia (Taguau Studio, Paraguai)

Aurelia Prêmio Punctum Sales: Tango rosa (Camila Bentancur, Uruguai)

Tango rosa Prêmio Encuentro de Coproducción del Mercosur: Tango rosa

Tango rosa Prêmio Cacodelphia: Aurelia

Aurelia Prêmio Frapa: Alguns nomes ainda queimam (Mundo Atlântico Filmes/Campos Neutrais Filmes/Wotter Filmes, Brasil)

Alguns nomes ainda queimam Prêmio Recam: La caza y la pesca (80 Mundos, Paraguai) e Las tormentas tropicales (Ojolote Cine, Argentina)

La caza y la pesca Las tormentas tropicales Prêmio Recam – Menções Especiais: Tango rosa e Alguns nomes ainda queimam

Prêmio MAEF (Júri oficial)

Prêmio Maef: Rugido jaguar (Lerigou, Brasil)

Rugido jaguar Prêmio Eva Piwowarski: La carne de los Dioses (25.27estudio, Argentina)

Menções Honrosas: El perro y la campana (Pororó Films, Paraguai) e Teke uneka (Habitacion 1520 Producciones SRL, Argentina)