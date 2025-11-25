Novo presidente assume Fundação Teatro São Pedro e garante que atividades não serão suspensas

Nesta terça-feira (25/11), encerrou-se o ciclo de Antônio Hohlfeldt como presidente da Fundação Teatro São Pedro. O Executivo estadual agradece pelo trabalho e pela dedicação de Hohlfeldt durante o período à frente da instituição, iniciado em 14 de março de 2018, na gestão do governador José Ivo Sartori.

O cargo será exercido interinamente pelo secretário-adjunto da Secretaria da Cultura (Sedac), Fabiam Thomas, que garante a continuidade da programação cultural, sem suspensão das atividades, reforçando o compromisso do governo do Estado com o fortalecimento da cultura.

Em março deste ano, a inauguração do Teatro Simões Lopes Neto marcou a entrega definitiva do Multipalco Eva Sopher à sociedade, após 22 anos de construção. Para a conclusão das obras, ainda sob a gestão de Hohlfeldt, o governo realizou, nos últimos seis anos, um investimento de R$ 24,5 milhões. Em abril, foram iniciadas as obras de restauro e modernização do Theatro São Pedro, com investimento aproximado de R$ 23 milhões em recursos do Estado.

