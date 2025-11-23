Governo do Estado inaugura jardim sensorial e contemplativo no sétimo andar da Casa de Cultura Mario Quintana

O governo Eduardo Leite irá inaugurar, na terça-feira (25/11), um novo ambiente na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), instituição da Secretaria da Cultura do Estado (Sedac). Denominado Terraço Petrobras, o espaço está localizado no sétimo andar do edifício do antigo Hotel Majestic, prédio tombado pelo patrimônio histórico e cultural do Rio Grande do Sul. A inauguração, que ocorrerá em ato às 18h, integra as atividades alusivas pela passagem dos 35 anos da CCMQ, celebrados em 25 de setembro.

O ambiente possui vista panorâmica para cenários de Porto Alegre e foi configurado como um jardim sensorial, sob a proposta de tornar-se um refúgio para contemplação e descompressão. Além de explorar os aspectos visuais da própria Casa de Cultura, o local conta com paisagismo e composição que estimulam olfato, tato, visão, audição e paladar, reunindo plantas nativas, além de caixas de seixos rolados, areia, saibro e brita.

O projeto foi concebido pelos arquitetos José Roberto Weber Salvi e Raimundo Giorgi, com paisagismo sustentável orientado pela agrônoma Cláudia Litvin. O trabalho preservou as características do prédio histórico com uma construção leve, modular e sobreposta, utilizando técnicas de montagem sem perfurações nos pisos originais. O ambiente conta com acessibilidade universal.

O terraço poderá ser visitado pelo público, sem necessidade de agendamento prévio, de terça-feira a domingo, das 10h às 20h, e fará parte dos passeios guiados gratuitos oferecidos pela instituição. “O Terraço Petrobras oferece uma das vistas mais privilegiadas da Casa de Cultura Mario Quintana, agora aberto ao público com segurança e acessibilidade, atendendo às normas de PPCI e equipado com um moderno guarda-corpo”, pontua a diretora da CCMQ, Adriana Sperandir.

Estímulos sensoriais

Durante o evento inaugural, a sutilizadora corporal e artista Carina Sehn, e a compositora e designer de sons Carina Levitan vão ministrar a performance “Escuta do Agora no Jardim Sensorial”. A meta é oferecer um tempo de pausa e sintonia com estímulos sensoriais, como uma forma de contemplação e conexão com a natureza por meio dos cinco sentidos.

Arquitetura e paisagismo em sintonia -Foto: Thiele Elissa/Divulgação CCMQ

A performance ainda inclui a distribuição de mudas de algumas das plantas presentes no local, estendendo ao público a oportunidade de levar uma extensão do jardim sensorial para casa.

O novo recanto valoriza a biodiversidade gaúcha, reunindo espécies representativas dos biomas Pampa e Mata Atlântica, como Erva Pompom, Farroupilha, Íris, Butiá, Erva-Mate, Guaimbé e Capim dos Pampas.

Dessa forma, estimula os sentidos por meio de cores, aromas, texturas, sons e sabores, seja pela vegetação ou pelos percursos que podem ser realizados no terraço, provocando uma espécie de jogo sensório e lúdico a quem o visita.

Nova patrocinadora

O terraço foi viabilizado pela Petrobras, que ingressou recentemente como patrocinadora da CCMQ, por meio de edital do Programa Petrobras Cultural.

Terraço conta ainda com guarda-corpo e acessibilidade universal -Foto: Guilherme Rangel/Divulgação CCMQ

A empresa ainda vai proporcionar o Plano Bianual da Casa, que teve início no mês de agosto e terá vigência até julho de 2027, com investimento de R$ 3,2 milhões pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).

O valor corresponde a mais de 50% dos recursos necessários para executar o plano, garantindo a manutenção de diversas atividades culturais gratuitas.

A Petrobras se soma aos outros parceiros, cujo apoio permite que a instituição avance em qualificação artística e oferta de espaços, equipamentos e equipes técnicas para o usufruto da comunidade.

Sobre a CCMQ

A Casa de Cultura Mario Quintana possui 11 mil m² que abrigam livraria, café, restaurante, loja especializada e bar; espaços expositivos e quatro galerias de arte, quarto do poeta e acervo pessoal os quais compõem a memória de Mario Quintana, duas bibliotecas, dois teatros e um auditório, salas multiuso de ensaio, oficinas e cursos, memoriais dedicados a Theodor Wiederspahn e ao poeta Oliveira Silveira, Acervo Elis Regina, Discoteca Natho Henn e três salas de cinema.

Trata-se de um dos principais centros turísticos e culturais do Sul do Brasil, recebendo cerca de 360 mil visitantes ao ano, entre grupos escolares, turistas, artistas e comunidade em geral. A edificação onde está instalada a CCMQ foi projetada pelo arquiteto alemão Theodor Wiederspahn, sendo originalmente construída para ser o Hotel Majestic, a partir de 1916. Um de seus hóspedes ilustres foi o poeta Mario Quintana, que morou no hotel por 12 anos, de 1968 até 1980.

Em 1983, o prédio foi arrolado como patrimônio histórico, tendo início sua transformação em centro cultural. A obra de transformação física do espaço desenvolveu-se de 1987 a 1990, com projeto assinado pelos arquitetos Flávio Kiefer e Joel Gorski. A instituição foi oficialmente inaugurada em 25 de setembro de 1990.