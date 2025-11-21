Ospa celebra aniversário de 75 anos com concerto comemorativo neste sábado (22) e no domingo (23)

A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), fundação vinculada à Secretaria da Cultura (Sedac), completa 75 anos no domingo (23/11). Para comemorar, o público será presenteado com duas sessões do concertoOspa 75 Anos: neste sábado (22/11) e no próprio domingo (23/11), às 17h, na Sala Sinfônica do Complexo Cultural Casa da Ospa.

As apresentações destacam um repertório que referencia as culturas brasileira e gaúcha e celebram o Dia da Consciência Negra, sob a batuta do maestro e diretor artístico Manfredo Schmiedt. Participam o Coro Sinfônico da orquestra e, pela primeira vez na Casa da Ospa, o grupo de percussão Martelo.

Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla , com valores entre R$ 10 e R$ 50, e a apresentação de domingo será transmitida ao vivo pelo Youtube . Antes do espetáculo, o público confere a palestra Notas de Concerto, apresentada pelo timpanista Douglas Gutjahr, na Sala de Recitais, a partir das 16h, também com transmissão on-line .

Na semana anterior ao concerto de aniversário, a orquestra se dedica à gravação da obra “A Salamanca do Jarau”, do compositor gaúcho Luis Cosme. Fruto de uma parceria com a Academia Brasileira de Música (ABM), o registro será disponibilizado ao público em canais digitais, em data a definir, democratizando o bailado de Cosme. A gravação faz parte do programa de comemoração do aniversário.

Ospa 75 Anos

O concertoOspa 75 Anos começa com “Raízes – Concerto para quarteto de percussão e orquestra”, da compositora Clarice Assad. Dedicada ao grupo Martelo, a música é uma celebração da cultura e da comunidade brasileira em sua diversidade, apresentando sons vibrantes inspirados em diversas regiões e em referências do passado e presente. “A peça celebra o percurso da cultura brasileira desde as suas origens africanas, passando pelas tradições indígenas e influências europeias”, explica Clarice.

A participação do grupo Martelo marca a primeira vez que a Ospa convida um grupo de percussão para atuar como solista. Unindo suas diferentes origens e formações, o quarteto trabalha na fronteira entre a sonoridade popular e a música de concerto, com influência de ritmos brasileiros e latinos. Na apresentação, o grupo será formado por Danilo Valle, Leonardo Gorosito, Rubén Zúñiga e Camila Cardoso.

Depois de um intervalo, a orquestra volta ao palco com “A Salamanca do Jarau”. A música de 1935 é inspirada no conto de mesmo nome escrito por João Simões Lopes Neto e publicado em 1913 no livroLendas dosul.

Grupo de percussão Martelo trabalha na fronteira entre a música popular e a de concerto -Foto: Ana Clara Miranda

A interpretação de “Maracatu de Chico-Rei”, composição de Francisco Mignone de 1933, finaliza o concerto. Também um bailado, a obra se baseia na lenda de Chico-Rei, um rei africano escravizado e enviado para o trabalho nas minas de ouro de Minas Gerais. Depois de conseguir comprar sua alforria, ele liberta seus companheiros e forma a Confraria do Rosário, que constrói a famosa Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em Ouro Preto (MG).

“‘Maracatu do Chico-Rei’ é um tributo sonoro à herança afro-brasileira e um convite à valorização da diversidade que compõe a identidade cultural do Brasil”, comenta Schmiedt. A obra conta ainda com a participação do Coro Sinfônico da Ospa, que estará presente com 72 vozes.

Sobre “A Salamanca do Jarau”

Baseada em uma lenda popular, a história conta como o trabalhador campeiro Blau Nunes quebra a maldição que envolve um sacerdote e a Teiniaguá, uma princesa moura transformada em uma lagartixa. A obra musical é dividida em nove partes, com uma introdução seguida por sete movimentos que descrevem as provas fantásticas enfrentadas pelo gaúcho Blau Nunes.

Escolhida para o concerto comemorativo, a obra faz parte da história da Ospa, tendo sido executada sob a regência do maestro Pablo Komlós em 1956, 1957, 1963 e 1972. Anos depois, teve regência de David Machado e de Arlindo Teixeira. Foi apresentada com balé coreografado por Eva Schul em 2002, sob a batuta de Ion Bressan. Em 2008, teve a regência de Manfredo Schmiedt, que volta ao palco para a nova interpretação e o registro fonográfico que a obra ganha em 2025.

Serviço

O quê:concerto de aniversárioOspa 75 Anos

Quando: sábado (22/11) e domingo (23/11), às 17h

Palestra Notas de Concerto: 16h, com Douglas Gutjahr

Onde: Complexo Cultural Casa da Ospa (Caff – Av. Borges de Medeiros 1.501, Porto Alegre)

Ingressos: de R$ 10 a R$ 50

Descontos: ingresso solidário (com doação de 1kg de alimento), clientes Banrisul, Amigo Ospa, associados AAMACRS, sócio do Clube do Assinante RBS, idoso, doador de sangue, pessoa com deficiência e acompanhante, estudante, jovem até 15 anos e ID Jovem

Bilheteria: na plataforma Sympla ou no Complexo Cultural Casa da Ospa no dia do concerto, das 12h às 17h

Estacionamento: gratuito, no local

Classificação indicativa: não recomendado para menores de 6 anos

Transmissão ao vivo: 16h (Notas de Concerto) e 17h (concerto) no YouTube