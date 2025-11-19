Governo do Estado divulga relação de contemplados do Prêmio Tradicionalismo Gaúcho

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), divulgou, no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (19/11), a relação de entidades contempladas pelo Edital 21/2025 - Prêmio Tradicionalismo Gaúcho . Articulado pela Sedac, por meio da Coordenadoria do Tradicionalismo Gaúcho (CTG), o certame integra o Programa Avançar Tchê e viabiliza investimentos de R$ 20 mil ou R$ 40 mil em 550 Centros de Tradições Gaúchas (CTGs), Departamentos de Tradições Gaúchas (DTGs), piquetes e associações sem fins lucrativos. Ao todo, são R$ 16 milhões em recursos do Estado injetados no segmento.

Dos 675 inscritos, 250 foram contemplados na primeira categoria com o prêmio de R$ 40 mil, considerando a classificação em cada Região Tradicionalista (RT) em quantidade proporcional ao número de inscritos em cada regional. Outras 250 entidades foram selecionadas para o prêmio de R$ 20 mil, de acordo com a pontuação na classificação geral, independentemente da RT. Por fim, 50 entidades com as melhores pontuações na classificação geral, situadas em municípios que não tiveram contemplados nas categorias anteriores, também receberão o montante de R$ 20 mil cada. As entidades selecionadas devem cadastrar os documentos necessários para liberar o pagamento dos prêmios no sistema Pró-Cultura, na área do proponente, no prazo de cinco dias úteis.

O secretário da Cultura, Eduardo Loureiro, destacou a importância do edital. “É o maior investimento do Estado para valorização da cultura gaúcha, do nosso tradicionalismo. É a primeira vez que temos uma ação como esta e, agora, esses recursos vão impulsionar a atuação nas comunidades de todos os rincões do Rio Grande, qualificando espaços e ações culturais”. Loureiro afirmou ainda que novas ações voltadas ao fortalecimento do tradicionalismo gaúcho devem ser anunciadas em breve.

A titular da Coordenadoria do Tradicionalismo Gaúcho (CTG) da Sedac, Denise Gress, explicou que as entidades apresentaram portfólio, avaliado por comissão especializada de acordo com o histórico de atuação cultural e comunitária. “O prêmio reconhece e valoriza as entidades que desenvolvem um trabalho relevante para a cultura do Rio Grande do Sul, estimulando a atuação nas comunidades e viabilizando a fruição da cultura regional”, pontuou.

Sobre o Avançar Tchê

Com o objetivo de fomentar atividades tradicionalistas e de incentivar a pesquisa, o ensino e a preservação da cultura gaúcha, o governo do Estado criou o Programa Avançar Tchê . Por meio de dois editais, lançados em julho de 2025, a iniciativa direciona R$ 17,7 milhões a entidades tradicionalistas.

O edital Prêmio Tradicionalismo Gaúcho aporta R$ 16 milhões para entidades com atuação comprovada no Rio Grande do Sul e histórico relevante de atividades desenvolvidas para a preservação, a promoção e a valorização do tradicionalismo gaúcho. O edital Invernadas Culturais conta com R$ 1,6 milhões em recursos para entidades tradicionalistas gaúchas e pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos executarem projetos que desenvolvam oficinas de danças gaúchas, artesanato, gastronomia, música, poesia e indumentária gaúcha, entre outras.