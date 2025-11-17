Vereador anuncia emenda parlamentar de R$ 400 mil para Coronel Bicaco

Vereador Marcos Rutili afirmou que pretende se reunir com o Poder Executivo para discutir a aplicação do recurso financeiro (Foto: Diones Roberto Becker)

O vereador Marcos Rutili (UNIÃO), ao utilizar seu espaço no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (10/11), anunciou que o Município receberá uma emenda parlamentar de R$ 400 mil. O valor será destinado pelo deputado federal Danrlei Hinterholz.

Marcos Rutili afirmou que pretende se reunir com o Poder Executivo para discutir a aplicação do recurso financeiro e qual a melhor forma de beneficiar o maior número possível de cidadãos bicaquenses.

