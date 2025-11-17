Segunda, 17 de Novembro de 2025
15°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Coronel Bicaco: Vereador destaca iniciativa para incentivar o empreendedorismo

Município abriu inscrições no âmbito do Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Sustentável

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
17/11/2025 às 18h05
Coronel Bicaco: Vereador destaca iniciativa para incentivar o empreendedorismo
Vereador Claudiomiro Albuquerque lembrou das alterações na legislação vigente e que contribuem para abertura de novos empreendimentos (Foto: Diones Roberto Becker)

A Administração Municipal abriu inscrições no âmbito do Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Sustentável (PID) de Coronel Bicaco. Os interessados podem retirar o formulário padrão na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, preencher e posteriormente entregar juntamente com os documentos exigidos.

No grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (10/11), o vereador Claudiomiro Albuquerque (MDB) elogiou a abertura das inscrições, cujo prazo encerra no próximo dia 5 de dezembro. — Interessados em investir em Coronel Bicaco procurem a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo para conhecer as exigências — salientou. Ele lembrou das alterações promovidas na legislação vigente e que contribuem para a instalação de novos empreendimentos.

Em sua manifestação, o emedebista ressaltou ainda que torce para haver empresários habilitados e que possam utilizar os pavilhões construídos no Distrito Industrial II, às margens da ERS-317.  

Os selecionados serão definidos pela Comissão Especial para Análise Técnica (CEAT), com base em elementos das leis municipais.

O PID é a política pública de incentivo ao desenvolvimento econômico e social de Coronel Bicaco, conforme o disposto na Lei Municipal nº 4.849/2022, alterada pela Lei Municipal nº 5.084/2025.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vereador Paulo Leandro Diniz destacou a exigência de políticas públicas voltadas ao bem-estar e à inclusão social da pessoa idosa (Foto: Diones Roberto Becker)
Proposição Há 2 horas

Pedetista propõe levantamento para implantação de casa de apoio ao idoso em Coronel Bicaco

Proposição nº 046/2025 foi aprovada por unanimidade

 Vereador Marcos Rutili afirmou que pretende se reunir com o Poder Executivo para discutir a aplicação do recurso financeiro (Foto: Diones Roberto Becker)
Recurso Há 2 horas

Vereador anuncia emenda parlamentar de R$ 400 mil para Coronel Bicaco

Valor será destinado pelo deputado federal Danrlei Hinterholz

 Vereador Jonas Vieira pediu que o Poder Executivo inicie, de forma antecipada, uma campanha de conscientização e combate à dengue (Foto: Diones Roberto Becker)
Grande expediente Há 2 horas

Edil pede ampliação das ações preventivas contra a dengue em Coronel Bicaco

De janeiro até agora, Município registra 14 notificações e quatro casos positivos

 Foto: MB Notícias
Esperança do Sul Há 5 horas

Esperança do Sul decreta Situação de Emergência

A Defesa Civil Regional, vinda de Santo Ângelo, segue atuando de forma conjunta com o Esperança do Sul no mapeamento das residências danificadas e na atualização das necessidades de cada família.

 Plenário da Câmara de Vereadores aprovou de maneira unânime o Projeto de Lei Legislativo nº 004/2025 (Foto: Diones Roberto Becker)
Por unanimidade Há 2 dias

Edis aprovam anteprojeto que proíbe a pesca predatória na barragem João Amado em Coronel Bicaco

Texto foi apresentado pelo vereador Luiz Flávio Rangel

Tenente Portela, RS
16°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 22°
16° Sensação
1.01 km/h Vento
88% Umidade
100% (2.91mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h05 Pôr do sol
Terça
20° 13°
Quarta
27° 11°
Quinta
30° 14°
Sexta
30° 16°
Sábado
26° 17°
Últimas notícias
Geral Há 11 minutos

Governo fluminense anuncia plano para remover barricadas em 12 cidades
Justiça Há 11 minutos

Ex-jogador Robinho é transferido do presídio de Tremembé para Limeira
Vice-governador Há 11 minutos

Em Novo Hamburgo, Gabriel Souza destaca ações do Estado para o setor coureiro-calçadista
Esportes Há 25 minutos

Brasil vai com 6 duplas ao mata-mata do Mundial de vôlei de praia
Câmara Há 25 minutos

Comissão aprova linha de crédito especial para pesca artesanal e aquicultura familiar

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 +0,39%
Euro
R$ 6,16 +0,12%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 517,790,52 -2,85%
Ibovespa
156,992,94 pts -0.47%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6879 (14/11/25)
04
25
32
43
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3539 (14/11/25)
01
02
07
08
09
11
12
13
14
16
18
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2849 (14/11/25)
11
16
18
23
25
34
35
39
42
53
54
58
60
66
67
71
74
88
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2886 (14/11/25)
11
29
30
35
41
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias