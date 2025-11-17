Coronel Bicaco: Vereador destaca iniciativa para incentivar o empreendedorismo

Vereador Claudiomiro Albuquerque lembrou das alterações na legislação vigente e que contribuem para abertura de novos empreendimentos (Foto: Diones Roberto Becker)

A Administração Municipal abriu inscrições no âmbito do Programa de Incentivo ao Desenvolvimento Sustentável (PID) de Coronel Bicaco. Os interessados podem retirar o formulário padrão na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo, preencher e posteriormente entregar juntamente com os documentos exigidos.

No grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (10/11), o vereador Claudiomiro Albuquerque (MDB) elogiou a abertura das inscrições, cujo prazo encerra no próximo dia 5 de dezembro. — Interessados em investir em Coronel Bicaco procurem a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo para conhecer as exigências — salientou. Ele lembrou das alterações promovidas na legislação vigente e que contribuem para a instalação de novos empreendimentos.

Em sua manifestação, o emedebista ressaltou ainda que torce para haver empresários habilitados e que possam utilizar os pavilhões construídos no Distrito Industrial II, às margens da ERS-317.

Os selecionados serão definidos pela Comissão Especial para Análise Técnica (CEAT), com base em elementos das leis municipais.

O PID é a política pública de incentivo ao desenvolvimento econômico e social de Coronel Bicaco, conforme o disposto na Lei Municipal nº 4.849/2022, alterada pela Lei Municipal nº 5.084/2025.

