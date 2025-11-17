Edil pede ampliação das ações preventivas contra a dengue em Coronel Bicaco

No grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (10/11), o vereador Jonas Vieira (PP) expressou sua preocupação com a possibilidade de surgir novos casos de dengue em Coronel Bicaco devido à chegada de meses com temperaturas mais elevadas.
O progressista pediu que o Poder Executivo inicie, de forma antecipada, uma campanha de conscientização e combate à doença. Ele reforçou a importância de fornecer repelente para os alunos da rede municipal de ensino.
Conforme o Painel de Casos da Secretaria Estadual de Saúde (SES), de janeiro até agora, Coronel Bicaco registra 14 notificações de dengue e quatro diagnósticos positivos – dos quais três são autóctones, ou seja, a infecção foi contraída no próprio território.
