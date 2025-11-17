Segunda, 17 de Novembro de 2025
15°C 22°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Esperança do Sul decreta Situação de Emergência

A Defesa Civil Regional, vinda de Santo Ângelo, segue atuando de forma conjunta com o Esperança do Sul no mapeamento das residências danificadas e na atualização das necessidades de cada família.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Rádio Alto Uruguai
17/11/2025 às 15h46
Esperança do Sul decreta Situação de Emergência
Foto: MB Notícias
A Administração Municipal de Esperança do Sul reuniu-se na manhã desta segunda-feira (17) com representantes da Defesa Civil Regional para alinhar as ações de resposta aos danos causados pelo forte temporal que atingiu o município neste domingo (16). Durante o encontro, foram apresentados os levantamentos iniciais realizados pelas equipes.
 
De acordo com Ademir da Cruz, prefeito do município, cerca de 50 residências foram danificadas em decorrência das fortes rajadas de vento, contudo, o levantamento ainda está sendo realizado, por isso, os números podem mudar. Além dos danos materiais, parte do município ficou sem energia elétrica até a madrugada desta segunda-feira (17). Alguns munícipes não tiveram a energia restabelecida até o momento. Felizmente, não há feridos
 
Desde ontem, a prefeitura distribui lonas às famílias. A entrega está sendo realizada no Parque de Máquinas, mas caso alguma família necessite de apoio adicional, equipes da Administração Municipal estão à disposição para prestar atendimento e auxílio imediato às pessoas afetadas.
 
Diante da gravidade da situação e dos estragos registrados, foi decretada Situação de Emergência no município, medida que possibilita maior agilidade no atendimento às demandas urgentes. Ademir da Cruz ressalta que a expectativa é que a partir de amanhã, telhas já cheguem no município.
 
A Defesa Civil Regional, vinda de Santo Ângelo, segue atuando de forma conjunta com o Esperança do Sul no mapeamento das residências danificadas e na atualização das necessidades de cada família.
 
Em caso de dúvidas ou necessidade de atendimento, a população pode entrar em contato pelo telefone (55) 99906-3821, com qualquer Secretaria Municipal e até mesmo com o próprio prefeito.
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Plenário da Câmara de Vereadores aprovou de maneira unânime o Projeto de Lei Legislativo nº 004/2025 (Foto: Diones Roberto Becker)
Por unanimidade Há 2 dias

Edis aprovam anteprojeto que proíbe a pesca predatória na barragem João Amado em Coronel Bicaco

Texto foi apresentado pelo vereador Luiz Flávio Rangel

 (Foto: Divulgação/ PF)
Operação Federal Há 5 dias

PF apreende R$ 400 mil em ação sobre desvio de verbas de enchentes no RS

Investigações envolvem ex-prefeito de Lajeado e apuram supostos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em contratos de R$ 120 milhões

 (Foto: Lentes do Esporte
Orgulho local Há 1 semana

Aluna de Vista Gaúcha é campeã na 1ª Taça Noroeste de Taekwondo e representará o Brasil em Mundial

Valentina Mantelli vence 1ª Taça Noroeste e garante vaga no Mundial de Taekwondo

 (Foto: IBGE)
Nomes Populares Há 1 semana

IBGE revela nomes mais populares em Tenente Portela e região

Maria, Ana, João e Luis lideram registros no município, refletindo tradição e identidade local.

 (Foto: Divulgação/Ascom/Prefeitura Municipal de Redentora)
Esporte Local Há 1 semana

Redentora sedia 1ª Taça Noroeste de Muay Thai e Artes Marciais neste sábado

Evento será realizado neste sábado (8) e contará com apresentações e competições de diversas categorias.

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 15° Máx. 22°
18° Sensação
2.18 km/h Vento
78% Umidade
100% (2.91mm) Chance chuva
05h34 Nascer do sol
19h05 Pôr do sol
Terça
20° 13°
Quarta
27° 11°
Quinta
30° 14°
Sexta
30° 16°
Sábado
26° 17°
Últimas notícias
Planejamento Há 4 minutos

Leite lança o RS+Digital, programa de desenvolvimento municipal do Estado
Câmara Há 4 minutos

Comissão aprova indenização para comissionados do Senado exonerados sem justa causa
Senado Federal Há 19 minutos

Moro relata destruição em Rio Bonito do Iguaçu após tornado
Senado Federal Há 19 minutos

Jovens Senadores levam a voz da juventude e da Amazônia para a COP 30
Direitos Humanos Há 33 minutos

Em marcha global, indígenas cobram punição por morte de Guarani Kaiowá

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 +0,51%
Euro
R$ 6,17 +0,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 519,123,59 -2,72%
Ibovespa
157,156,14 pts -0.35%
Mega-Sena
Concurso 2940 (14/11/25)
07
08
09
13
22
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6879 (14/11/25)
04
25
32
43
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3539 (14/11/25)
01
02
07
08
09
11
12
13
14
16
18
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2849 (14/11/25)
11
16
18
23
25
34
35
39
42
53
54
58
60
66
67
71
74
88
90
91
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2886 (14/11/25)
11
29
30
35
41
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias