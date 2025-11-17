Esperança do Sul decreta Situação de Emergência

A Administração Municipal de Esperança do Sul reuniu-se na manhã desta segunda-feira (17) com representantes da Defesa Civil Regional para alinhar as ações de resposta aos danos causados pelo forte temporal que atingiu o município neste domingo (16). Durante o encontro, foram apresentados os levantamentos iniciais realizados pelas equipes.

De acordo com Ademir da Cruz, prefeito do município, cerca de 50 residências foram danificadas em decorrência das fortes rajadas de vento, contudo, o levantamento ainda está sendo realizado, por isso, os números podem mudar. Além dos danos materiais, parte do município ficou sem energia elétrica até a madrugada desta segunda-feira (17). Alguns munícipes não tiveram a energia restabelecida até o momento. Felizmente, não há feridos

Desde ontem, a prefeitura distribui lonas às famílias. A entrega está sendo realizada no Parque de Máquinas, mas caso alguma família necessite de apoio adicional, equipes da Administração Municipal estão à disposição para prestar atendimento e auxílio imediato às pessoas afetadas.

Diante da gravidade da situação e dos estragos registrados, foi decretada Situação de Emergência no município, medida que possibilita maior agilidade no atendimento às demandas urgentes. Ademir da Cruz ressalta que a expectativa é que a partir de amanhã, telhas já cheguem no município. A Defesa Civil Regional, vinda de Santo Ângelo, segue atuando de forma conjunta com o Esperança do Sul no mapeamento das residências danificadas e na atualização das necessidades de cada família.