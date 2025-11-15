Sábado, 15 de Novembro de 2025
Edis aprovam anteprojeto que proíbe a pesca predatória na barragem João Amado em Coronel Bicaco

Texto foi apresentado pelo vereador Luiz Flávio Rangel

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
15/11/2025 às 10h30 Atualizada em 15/11/2025 às 10h35
Edis aprovam anteprojeto que proíbe a pesca predatória na barragem João Amado em Coronel Bicaco
Plenário da Câmara de Vereadores aprovou de maneira unânime o Projeto de Lei Legislativo nº 004/2025 (Foto: Diones Roberto Becker)

O plenário da Câmara de Vereadores aprovou, de maneira unânime, na sessão ordinária de segunda-feira (10/11), o Projeto de Lei Legislativo nº 004/2025. A matéria dispõe sobre a proibição da pesca predatória e do uso de petrechos específicos na barragem João Amado, em Coronel Bicaco, e institui normas para a pesca amadora e esportiva.

Autor do anteprojeto, o vereador Luiz Flávio Rangel (PP) disse que o texto foi elaborado a partir de ações da sociedade civil organizada. Ele destacou que muitas pessoas atuam na preservação da barragem. O progressista ainda lembrou do “Guaritaço” – evento que é realizado anualmente e que promove a soltura de milhares de alevinos no Rio Guarita.

O Projeto de Lei Legislativo também visa proteger a fauna aquática, preservar a biodiversidade, à sustentabilidade dos recursos hídricos e fomentar o turismo ecológico e o lazer responsável.

Com a aprovação em plenário, o texto será remetido ao Poder Executivo.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
