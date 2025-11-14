Estado incentiva cinema missioneiro e fronteiriço com evento Mercado Audiovisual Entre Fronteiras em São Miguel das Missões

A partir da próxima segunda-feira (17/11), São Miguel das Missões se torna a sede da quinta edição do Mercado Audiovisual Entre Fronteras (Maef). A atração reúne profissionais e gestores públicos, e tem como foco a geração de negócios e o desenvolvimento de projetos audiovisuais. O encontro ocorre até o dia 19 de novembro, no Tenondé Park Hotel, e é realizado pelo governo do Estado, por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), vinculado àda Secretaria da Cultura (Sedac),com a organização da Fundação Cinema RS (Fundacine). Para o público em geral, estão previstos painéis, palestras, programação cultural e turística, entre outras atividades, com entrada gratuita.

O Maef chega à quinta edição consolidando sua vocação em busca do fortalecimento da cooperação regional, com foco em projetos audiovisuais em desenvolvimento e, em especial em 2025, filmes em fase de finalização. O evento nasce da confluência e espírito colaborativo na geração de negócios, encontros, internacionalização e da criação de parcerias entre empresas do setor e criativos da cadeia produtiva do audiovisual. O Maef abrange realizadores da Rede de Cooperação Entre Fronteras, composta pelo Paraguai, Argentina (províncias de Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa e Entre Ríos) e Brasil (Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná).

“Entendemos o Maef como uma das ações estratégicas mais relevantes do Iecine. Fortalecer o cinema missioneiro e fronteiriço é investir no cinema latino-americano, é reconhecer uma cultura sul-global potente e uma indústria cinematográfica em crescimento", avalia Sofia Ferreira, diretora do Instituto. "E o Maef deste ano se torna ainda mais especial por ser realizado em São Miguel das Missões, no contexto de comemoração dos 400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis, garantindo que nossas paisagens, nossa cultura e nosso patrimônio histórico sejam conhecidos e celebrados por importantes agentes do setor audiovisual dos quatro países parceiros”, complementa Sofia.

Ao todo, 24 projetos participam do encontro, sendo sete do Brasil, sete da Argentina, seis do Paraguai e quatro do Uruguai, país convidado deste ano. Do lado voltado à indústria audiovisual, o evento vai apresentar pitch sessions dos projetos selecionados, rodadas de negócios com players regionais, nacionais e internacionais, e espaço para film commissions das regiões participantes. A edição 2025 do Maef recebeu mais de 70 trabalhos inscritos. Os projetos vencedores serão conhecidos no dia 19 de novembro,às 18h.

Evento busca do fortalecimento da cooperação regional, com foco em projetos audiovisuais em desenvolvimento -Foto: Isidoro B. Guggiana/Ascom Sedac

Projetos selecionados

Brasil

"Alguns Nomes ainda Queimam” (Mundo Atlântico Filmes/Campos Neutrais Filmes/Wotter Filmes)

"Janos" (Ñanduti Cine)

"Missão: Apolo"/"Misión: Apolo" (Primeiro Corte Produções)

"O Tesouro de Arcanum" (1080 Filmes)

"Rugido Jaguar" (Lerigou)

"Tragédia Anunciada, as Enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul" (Bit Filmes Ltda)

"Vila Pérola" (Tres Margens Produções)

Argentina

"Agua Colorada" (Big Empanada)

"Fan" (Dim Films)

"La Carne de Los Dioses" (25.27estudio)

"Las Tormentas Tropicales" (Ojolote Cine)

"Lo que se pierde" (Kreta DM S.A.S)

"Perla Guaraní" (Gabriela Pastor)

"Teke Uneka” (Habitacion 1520 Producciones SRL)

Paraguai

"Aurelia" (Taguau Studio)

"El perro y la campana" (Pororó Films)

"La caza y la pesca" (80 Mundos)

"Las Faldas de la Parca" (Amamos CIne)

"Monte Aramí" (Guarani Estudios)

"Yvypóra" (La Carpincho Cine)

Uruguai "Follow Me Please" (Murdoc)

"Follow Me Please" (Murdoc) "Resistiré" (Alexis Bourgeois)

"Taco de Reina" (Animista Cine e Nektar Films)

"Tango Rosa" (Camila Bentancur)

Texto: Ascom Sedac

Ediçã: Secom