Secretaria da Cultura revela na Feira do Livro de Porto Alegre os vencedores do Prêmio Minuano de Literatura 2025

A Secretaria da Cultura (Sedac) anunciou os vencedores do Prêmio Minuano de Literatura 2025 na quarta-feira (12/11), em cerimônia realizada no Audi...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
13/11/2025 às 09h48
Ganhadores de cada uma das seis categorias e o Livro do Ano receberam troféu e R$ 5 mil cada -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac

A Secretaria da Cultura (Sedac) anunciou os vencedores do Prêmio Minuano de Literatura 2025 na quarta-feira (12/11), em cerimônia realizada no Auditório Luis Cosme, da Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ). O destaque da edição foi o romanceA mulher de dois esqueletos, de Julia Dantas, publicado pela editora Dublinense. A obra foi reconhecida na categoria Narrativa Longa e, ainda, recebeu o prêmio Livro do Ano. Os ganhadores de cada uma das seis categorias e o Livro do Ano receberam troféu e R$ 5 mil cada, totalizando R$ 35 mil.

Organizado por meio do Instituto Estadual do Livro (IEL), a premiação é realizada desde 2018, durante a Feira do Livro de Porto Alegre, e valoriza a literatura produzida no Rio Grande do Sul.

Durante a cerimônia de premiação, o primeiro vencedor a ser anunciado foi o da categoria Livro Infantil. O troféu foi paraMeu pai saiu para fazer barcos, de Pablo Morenno e Lumina Pirilampus, publicado pela editora Abacatte Editorial. Na categoria Juvenil, o reconhecimento foi paraAté que o divórcio vos reúna, de Bruna Tessuto e da editora Metamorfose. Também foi premiado o livroO mar enquanto, de Diego Lock Farina, publicado pela editora Contratempo, reconhecido na categoria Poesia. Entre as obras inscritas como Narrativa Curta, o vencedor foiCondições ideais de navegação para iniciantes, de Natalia Borges Polesso, da editora Cia. das Letras.

Na categoria Não Ficção, o escolhido foiA enchente de 24, de autoria de André Malinoski, Marcelo Gonzatto e Rodrigo Lopes, pela editora BesouroBox. A publicação documental também recebeu Menção Honrosa, dedicada pela comissão avaliadora “pelo importante registro de um momento histórico complexo e que ainda repercute na sociedade gaúcha”.

Valorização da cultura e da literatura do RS

O Prêmio Minuano de Literatura se consolidou como um dos mais importantes reconhecimentos da literatura local. Neste ano, o concurso registrou um número expressivo de inscrições, com 334 obras publicadas ao longo de 2024 por autores nascidos ou residentes no Estado.

O secretário-adjunto da Cultura, Fabiam Thomas, saudou a participação e a presença dos autores, editoras e instituições parceiras no prêmio. “Quando nós pensamos na Feira do Livro de Porto Alegre, nós sempre queremos mais atrativos e mais programações, o que evidencia o interesse da nossa população pela literatura, e nós não estamos sozinhos aqui”, afirmou. Ele reconheceu o esforço da Câmara Rio-grandense do Livro, apoiadora do Prêmio Minuano na promoção da Feira. “Obrigado pela grande contribuição que vocês vêm dando à nossa cultura ao longo dos anos, orgulhando nosso Estado através do livro, da leitura e da literatura”, concluiu.

O secretário-adjunto da Cultura, Fabiam Thomas, saudou a participação dos autores, editoras e instituições parceiras -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac
O diretor do IEL, Silvio Bento, afirmou que a edição de 2025 retoma a produção literária do período das enchentes no Estado, com obras muito representativas. Ele destacou, ainda, que participaram do prêmio autores novos e outros já conhecidos e consagrados. “O prêmio consegue abarcar isso, tem uma visibilidade e relevância para os escritores e editoras que participam”, avaliou.

O processo de avaliação das obras foi realizado por comissão especializada, integrada pelos professores, escritores e profissionais do livro, Luis Alberto dos Santos Paz Filho, Maria Eunice Moreira, Nanni Rios, Rafael Gloria, Vera Teixeira de Aguiar e Volnei Canônica.

Lista dos ganhadores

Categoria Narrativa Longa

  • A mulher de dois esqueletos, de Julia Dantas, Ed. Dublinense

Categoria Narrativa Curta

  • Condições ideais de navegação para iniciantes, de Natalia Borges Polesso, Ed. Cia. das Letras

Categoria Poesia

  • O mar enquanto, de Diego Lock Farina, Ed. Contratempo

Categoria Infantil

  • Meu pai saiu para fazer barcos, de Pablo Morenno e Lumina Pirilampus, Ed. Abacatte Editorial

Categoria Juvenil

  • Até que o divórcio vos reúna, de Bruna Tessuto, Ed. Metamorfose

Categoria Não Ficção

  • A enchente de 24, de André Malinoski, Marcelo Gonzatto e Rodrigo Lopes, Ed. BesouroBox

Texto: Carlos Hammes/Ascom Sedac
