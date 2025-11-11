Terça, 11 de Novembro de 2025
13°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Desafio Literário incentiva escrita criativa em evento promovido pelo governo do Estado na Feira do Livro de Porto Alegre

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura, realizou, na noite de segunda-feira (10/11), a cerimônia de premiação do Desafio Literário ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
11/11/2025 às 16h32
Desafio Literário incentiva escrita criativa em evento promovido pelo governo do Estado na Feira do Livro de Porto Alegre
Participantes e vencedores do Desafio Literário 2025 -Foto: Divulgação/Ascom Sedac

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura, realizou, na noite de segunda-feira (10/11), a cerimônia de premiação do Desafio Literário 2025. A atividade ocorreu na sede do Instituto Estadual do Livro (IEL), em Porto Alegre, e integrou a programação da 71ª edição da Feira do Livro.

Promovido pelo IEL desde 2016, o concurso busca estimular e valorizar a escrita criativa, contribuindo para a formação de novos talentos. Entre sexta-feira (7/11) e domingo (9/11), 10 competidores encararam uma maratona que envolveu a produção de textos em diferentes gêneros literários: Miniconto, Poetrix, Poema Livre e Narrativa Curta.

Os temas para cada texto foram sorteados momentos antes de cada etapa, desafiando os escritores a criar e explorar novas formas de expressão. Para o diretor do IEL, Silvio Bento, o Desafio Literário oferece aos participantes a chance de mostrar seus trabalhos para uma análise crítica qualificada. “A realização da competição se consolidou como espaço de desenvolvimento de talentos, mas também como uma forma de valorização da escrita enquanto ato criativo que gera oportunidades”, destacou.

Vencedores

A avaliação dos textos ficou a cargo da comissão formada por Altair Martins, Fred Linardi e Marcelo Martins Silva, que analisaram as obras considerando criatividade, adequação ao gênero e ao tema proposto, além da qualidade literária.

O primeiro colocado foi Igor Dreher. A segunda colocação foi de Ana Carolina Ramos. E a terceira posição ficou com Paulo Ricardo Rosa dos Santos.

Texto: Carlos Hammes/Ascom Sedac
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação Redes Sociais João Chagas Leite
João Chagas Leite Há 8 horas

Morre aos 80 anos o cantor João Chagas Leite, referência da música regional gaúcha

Natural de Sant’Ana do Livramento, João Chagas Leite iniciou sua carreira nos anos 1970, tornando-se presença marcante nos festivais nativistas do Estado.

 -
Cultura Há 10 horas

Governo do Estado divulga vencedores do Prêmio Minuano de Literatura 2025 na Feira do Livro de Porto Alegre, quarta-feira (12)

O governo do Estado, por meio do Instituto Estadual do Livro (IEL), vinculado à Secretaria da Cultura (Sedac), realiza na quarta-feira (12/11), a c...

 Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ) e Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) integram a programação deste ano -Foto: Sara Goldschmidt/Ascom Sedac
Cultura Há 6 dias

Governo do Estado retoma participação na Noite dos Museus com programação especial na CCMQ e no Margs

A programação da Noite dos Museus, lançada oficialmente na terça-feira (4/11) em Porto Alegre, contará com o retorno da participação do governo do ...

 Atividade foi realizada no Memorial do Legislativo do Rio Grande do Sul na terça (4) -Foto: Solange Brum/Ascom Sedac
Cultura Há 6 dias

Painel temático abre programação dos 400 anos das Missões Jesuíticas Guaranis na Feira do Livro de Porto Alegre

O Memorial do Legislativo do Rio Grande do Sul sediou uma homenagem aos 400 Anos das Missões Jesuíticas Guaranis na terça-feira (4/11). Com a parti...

 Feira é tradicional ponto de encontro para apreciadores da literatura -Foto: Grégori Bertó/Arquivo Palácio Piratini
Cultura Há 1 semana

Governo do Estado anuncia participação na 71ª Feira do Livro de Porto Alegre

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura (Sedac), promove atividades a partir de quarta-feira (5/11) em sua participação na 71ª Feira...

Tenente Portela, RS
25°
Parcialmente nublado
Mín. 13° Máx. 28°
25° Sensação
2.92 km/h Vento
52% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h00 Pôr do sol
Quarta
19° 15°
Quinta
26° 15°
Sexta
27° 17°
Sábado
27° 18°
Domingo
20° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 9 minutos

Comissão aprova inclusão de temas sobre direitos das pessoas com deficiência nos currículos escolares
Câmara Há 9 minutos

Comissão aprova prioridade em capacitação para cuidadores de pessoas com deficiência
Câmara Há 9 minutos

Câmara aprova projeto que prevê formação de agente de segurança para abordar pessoa com deficiência
Economia Há 9 minutos

Lula assina medida que altera regras para vales-alimentação e refeição
Relações Inter... Há 24 minutos

Santa Catarina encerra missão à Argentina com avanços em exportações, turismo e integração internacional

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 -0,33%
Euro
R$ 6,11 -0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 574,281,26 -2,58%
Ibovespa
157,748,60 pts 1.6%
Mega-Sena
Concurso 2938 (08/11/25)
10
14
15
35
44
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6875 (10/11/25)
09
22
23
34
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3535 (10/11/25)
02
03
06
07
08
09
11
13
18
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias