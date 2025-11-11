Desafio Literário incentiva escrita criativa em evento promovido pelo governo do Estado na Feira do Livro de Porto Alegre

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Cultura, realizou, na noite de segunda-feira (10/11), a cerimônia de premiação do Desafio Literário 2025. A atividade ocorreu na sede do Instituto Estadual do Livro (IEL), em Porto Alegre, e integrou a programação da 71ª edição da Feira do Livro.

Promovido pelo IEL desde 2016, o concurso busca estimular e valorizar a escrita criativa, contribuindo para a formação de novos talentos. Entre sexta-feira (7/11) e domingo (9/11), 10 competidores encararam uma maratona que envolveu a produção de textos em diferentes gêneros literários: Miniconto, Poetrix, Poema Livre e Narrativa Curta.

Os temas para cada texto foram sorteados momentos antes de cada etapa, desafiando os escritores a criar e explorar novas formas de expressão. Para o diretor do IEL, Silvio Bento, o Desafio Literário oferece aos participantes a chance de mostrar seus trabalhos para uma análise crítica qualificada. “A realização da competição se consolidou como espaço de desenvolvimento de talentos, mas também como uma forma de valorização da escrita enquanto ato criativo que gera oportunidades”, destacou.

Vencedores

A avaliação dos textos ficou a cargo da comissão formada por Altair Martins, Fred Linardi e Marcelo Martins Silva, que analisaram as obras considerando criatividade, adequação ao gênero e ao tema proposto, além da qualidade literária.

O primeiro colocado foi Igor Dreher. A segunda colocação foi de Ana Carolina Ramos. E a terceira posição ficou com Paulo Ricardo Rosa dos Santos.