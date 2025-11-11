Terça, 11 de Novembro de 2025
13°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Medida provisória abre crédito extra para atender famílias atingidas por fenômenos climáticos

Governo estima que o crédito permitirá fornecer 348 mil cestas de alimentos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
11/11/2025 às 16h18

A Medida Provisória (MP) 1324/25 abre crédito extraordinário no Orçamento de 2025 de R$ 230,4 milhões para o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome atender famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional.

São famílias afetadas por estiagens prolongadas ou enchentes e que têm atingido especialmente as regiões Norte e Nordeste.

O governo informou que existem 529 municípios em situação de emergência, sendo 32 localizados no Norte e 497, no Nordeste.

Secas e enchentes
“A escassez de chuvas no semiárido e as cheias na Amazônia resultaram em danos expressivos à produção de subsistência, com destruição de lavouras, morte de animais e perda de sementes, equipamentos e insumos”, afirma a mensagem do governo que acompanha a medida.

348 mil cestas de alimentos
O crédito permitirá o fornecimento de 348 mil cestas de alimentos, além de custear despesas relacionadas ao Programa de Aquisição de Alimentos em pelo menos 15 estados das regiões afetadas.

Próximos passos
A MP com o crédito extra será analisada pela Comissão Mista de Orçamento e, em seguida, pelos plenários da Câmara e do Senado.

O texto já está em vigor, mas precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal em até 120 dias para se tornar lei.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 52 minutos

Deputados destacam sustentabilidade e legislação ambiental no segundo dia da COP30

Agropecuária sustentável, reciclagem e segurança em barragens foram os temas citados para enfrentar a crise climática
Câmara Há 52 minutos

Análise da medida provisória do plano Brasil Soberano fica para próxima semana

MP prevê crédito de R$ 30 bi para empresas prejudicadas por tarifas dos EUA
Câmara Há 1 hora

Projeto antifacções deve ser votado nesta quarta-feira no Plenário, indicam líderes

Pontos polêmicos continuam sendo negociados

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Guardas municipais reivindicam reconhecimento, na Constituição, como policiais

Representantes da categoria participaram de audiência na comissão especial que a analisa a PEC da Segurança Pública
Câmara Há 2 horas

Projeto aumenta pena para homicídio cometido por quem tinha o dever de proteger a vítima

A Câmara dos Deputados está discutindo o assunto

Tenente Portela, RS
28°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 28°
28° Sensação
3.2 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h00 Pôr do sol
Quarta
19° 15°
Quinta
26° 15°
Sexta
27° 17°
Sábado
27° 18°
Domingo
20° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 9 minutos

Medida provisória abre crédito extra para atender famílias atingidas por fenômenos climáticos
Senado Federal Há 9 minutos

Lei inclui rede federal em programas de transporte e alimentação escolar
Saúde Há 24 minutos

Governo Leite destina recursos para Hospital de Antônio Prado reformar farmácia interna
Justiça Há 24 minutos

Trama golpista: defesas de kids pretos iniciam sustentações no STF
Saúde Há 24 minutos

Enfermagem: setor público concentra 61,9% dos vínculos profissionais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 -0,35%
Euro
R$ 6,11 -0,14%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 575,904,28 -2,29%
Ibovespa
157,530,02 pts 1.46%
Mega-Sena
Concurso 2938 (08/11/25)
10
14
15
35
44
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6875 (10/11/25)
09
22
23
34
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3535 (10/11/25)
02
03
06
07
08
09
11
13
18
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias