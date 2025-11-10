Aluna de Vista Gaúcha é campeã na 1ª Taça Noroeste de Taekwondo e representará o Brasil em Mundial

A jovem Valentina Mantelli, de Vista Gaúcha, conquistou o primeiro lugar na 1ª Taça Noroeste de Taekwondo ITF, realizada no último sábado, em Redentora (RS). A atleta, que treina no CRAS de Vista Gaúcha e também no Studio Pimentel de Tenente Portela, sob a orientação dos mestres José Aldori Oliveira e Luís Carlos Pimentel, brilhou na competição, garantindo o título de campeã da categoria.

Com o resultado, Valentina se consolida como um dos grandes talentos da modalidade na região e já tem um novo desafio pela frente: ela será uma das atletas que representarão o Brasil no Campeonato Mundial de Taekwondo ITF, que acontecerá em agosto de 2026, em Buenos Aires, na Argentina.

O desempenho da jovem é motivo de orgulho para os mestres, colegas e para toda a comunidade de Vista Gaúcha e Tenente Portela, que celebram sua dedicação, disciplina e o destaque alcançado no esporte.











