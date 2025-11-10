Segunda, 10 de Novembro de 2025
12°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Abstenção no primeiro dia do Enem 2025 chegou a 27%

Camilo Santana disse que o gabarito sai na próxima quinta-feira

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/11/2025 às 00h08
Abstenção no primeiro dia do Enem 2025 chegou a 27%
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 teve 27% de abstenção, mantendo uma taxa semelhante à do ano passado (26,6%) . A porcentagem é menor do que nos anos de 2023 (28,1%) e 2022 (28,3%).

“A abstenção manteve a média e aumentou o número de participantes”, disse o ministro da Educação, Camilo Santana, na noite deste domingo (9).

Mais de 4,8 milhões de candidatos estavam habilitados a participar do Enem. Ele disse que houve 3.240 participantes eliminados por diferentes irregularidades. “Foi tudo tranquilo”, destacou.

O ministro citou que foram eliminados candidatos que não atenderam as orientações dos fiscais, utilizaram materiais impressos, ausentaram-se dos assentos fora do horário permitido, portaram equipamentos eletrônicos ou deixaram o local da prova portando o caderno de questões antes de 30 minutos do final da aplicação

Gabarito

O ministro informou que o gabarito oficial do primeiro dia de prova deve ser divulgado na próxima quinta-feira (13). Camilo Santana recordou que o exame foi aplicado em 1.805 municípios e envolveu mais de 300 mil pessoas de apoio.

Neste domingo, o exame cobrou questões de múltipla escolha das seguintes áreas do conhecimento: língua portuguesa; literatura; língua estrangeira (inglês ou espanhol); história; geografia; filosofia e sociologia, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação. Foram 90 questões além da redação.

O ministro defendeu o tema da redação, sobre as perspectivas acerca do envelhecimento na sociedade brasileira.

“Achei que foi um tema muito atual e que exige de todos nós brasileiros um olhar muito cuidadoso, porque o país começou a inverter a sua curva etária, aumentando o número de pessoas idosas”.

Segundo professores ouvidos pela Agência Brasil , o tema da redação do Enem, ajudou a promover debates atuais como violações de direitos e etarismo, que é o preconceito contra uma pessoa por causa de sua idade.

"Prova linda"

O presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Manuel Palácios, avaliou que a prova estava “linda”, “maravilhosa”.

“Trabalhando com as habilidades e conhecimentos previstos nas nossas referências curriculares, é um grande tema para a gente discutir nos próximos dias. É a avaliação que o Enem representa da conclusão da educação básica no país”, disse.

O ministro da Educação destacou que os casos de reaplicação do exame têm data marcada: os dias 16 e 17 dezembro. Entre os alunos que terão essa oportunidade, estão os estudantes das cidades paranaense vítimas do tornado .

Segundo dia

O segundo dia de prova será no próximo domingo (16), quando serão cobrados conteúdos de ciências da natureza e matemática.

Além de avaliar o ensino nas escolas, o Enem é a principal porta de entrada em universidades, principalmente nas públicas. A nota pode ser usada pelos estudantes no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), voltado às públicas, e no Programa Universidade para Todos (Prouni) e no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), os dois direcionados a instituições particulares.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fernando Frazão/Agência Brasil
Educação Há 9 horas

Após fazer o Enem, candidatos manifestam confiança e expectativa

Alguns participantes ficaram surpresos com o tema da redação
Educação Há 10 horas

Enem 2025: entenda quem pode solicitar a reaplicação das provas

Casos incluem problemas logísticos e doenças infectocontagiosas

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Há 11 horas

Tema da redação do Enem ajuda a debater etarismo, dizem professores

Para especialistas, exame trouxe um tema relevante e atual

 © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Educação Há 13 horas

Redação do Enem 2025 aborda as perspectivas para o envelhecimento

Candidatos também fazem hoje questões de linguagens e ciências humanas

 © Jose Cruz/Agência Brasil
Educação Há 14 horas

Enem 2025: portões são fechados em todo o Brasil

Exame é principal porta de entrada para o ensino superior

Tenente Portela, RS
13°
Parcialmente nublado
Mín. 12° Máx. 26°
13° Sensação
2 km/h Vento
90% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h38 Nascer do sol
18h59 Pôr do sol
Terça
28° 13°
Quarta
21° 16°
Quinta
28° 15°
Sexta
28° 15°
Sábado
29° 16°
Últimas notícias
Educação Há 4 horas

Abstenção no primeiro dia do Enem 2025 chegou a 27%
Esportes Há 9 horas

Cruzeiro empata com Flu e perde chance de colocar pressão nos líderes
Geral Há 9 horas

Ainda é impossível mensurar todos os danos do tornado, diz ministro
Educação Há 9 horas

Após fazer o Enem, candidatos manifestam confiança e expectativa

Trânsito Fatal Há 9 horas

Jovem de 17 anos morre após acidente próximo ao Mirante da Santa, em Barra do Guarita

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari A guria de Santo Angelo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,00%
Euro
R$ 6,17 +0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 600,058,19 +2,67%
Ibovespa
154,063,53 pts 0.47%
Mega-Sena
Concurso 2938 (08/11/25)
10
14
15
35
44
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6874 (08/11/25)
03
36
61
63
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3534 (08/11/25)
01
03
07
09
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2846 (07/11/25)
12
13
14
16
25
28
33
39
41
42
53
60
67
68
73
74
76
92
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2883 (07/11/25)
03
08
18
20
25
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias