IBGE revela nomes mais populares em Tenente Portela e região

Maria, Ana, João e Luis lideram registros no município, refletindo tradição e identidade local.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Observador Regional
07/11/2025 às 11h28
(Foto: IBGE)

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou, nesta terça-feira, 4 de novembro, os resultados do levantamento sobre os nomes e sobrenomes mais comuns do Brasil, com base no Censo Demográfico de 2022. O estudo trouxe dados detalhados por município, revelando curiosidades sobre as preferências da população na Região Celeiro.

Em Tenente Portela, os nomes tradicionais seguem em alta. Entre as mulheres, Maria é o mais utilizado, com 293 registros, seguida de Ana, com 174. Entre os homens, João lidera com 225 registros, enquanto Luis aparece logo atrás, com 136. O levantamento mostra que, apesar das novas gerações, os portelenses preservam a tradição na escolha dos nomes.

Nos sobrenomes, o padrão também se repete. Silva e Santos continuam sendo os mais frequentes em Tenente Portela, com 985 e 894 pessoas, respectivamente. De acordo com o IBGE, o resultado reflete a herança cultural e familiar que marca o município e reforça o apego às raízes e à identidade local.

Em toda a Região Celeiro, municípios como Miraguaí, Barra do Guarita, Vista Gaúcha e Derrubadas apresentam tendências semelhantes, mas é em Tenente Portela que o equilíbrio entre tradição e representatividade dos nomes se mostra mais evidente, mantendo viva a memória das famílias que ajudaram a construir a história local.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
