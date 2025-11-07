Redentora sedia 1ª Taça Noroeste de Muay Thai e Artes Marciais neste sábado

O Ginásio Municipal de Esportes de Redentora será palco, neste sábado, 8 de novembro, da 1ª Taça Noroeste de Muay Thai e Artes Marciais. O evento marca um momento importante para o esporte local, reunindo atletas da região e valorizando as modalidades de luta.

A competição contará com diversas categorias e promete proporcionar um grande espetáculo de técnica, força e superação. Entre os destaques da programação está a participação dos adolescentes da Oficina de Taekwondo do CRAS Sagrada Família, que farão uma apresentação especial.

De acordo com a Administração Municipal, a iniciativa tem o objetivo de incentivar o esporte e promover a integração da comunidade redentorense por meio das artes marciais. A expectativa é de grande público e de um evento histórico para o município.







