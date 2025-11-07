Municípios da Região Celeiro são contemplados com novos convênios do Governo do Estado

O Governo do Estado assinou, nesta quinta-feira (6), 58 convênios e termos de cooperação voltados a fortalecer a infraestrutura rural em diversas regiões do Rio Grande do Sul. Entre os municípios beneficiados estão Caiçara, Nonoai, Pinheirinho do Vale, Planalto, Redentora, Seberi, Taquaruçu do Sul, Vista Alegre e Vista Gaúcha.

Os recursos serão aplicados em obras estratégicas, incluindo a recuperação de estradas vicinais, a perfuração de poços e a construção de cisternas, ações que visam melhorar a mobilidade e garantir acesso à água para as comunidades rurais.

As iniciativas fazem parte da Consulta Popular, programa que permite que a própria comunidade defina suas prioridades locais, promovendo maior participação cidadã e transparência na aplicação dos recursos públicos.

Segundo o secretário da Agricultura, Edivilson Brum, os investimentos somam quase R$ 107 milhões e reforçam o compromisso do Estado com o fortalecimento da infraestrutura no meio rural. Para o prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir Locatelli, as conquistas representam avanços coletivos, com impacto direto na qualidade de vida das famílias do interior, oferecendo condições melhores para a produção agrícola e para o dia a dia da população.







