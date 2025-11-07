Sexta, 07 de Novembro de 2025
Prefeito Locatelli firma convênios que garantem R$ 300 mil para estradas em Vista Gaúcha

Prefeito Claudemir Locatelli assinou os acordos em Porto Alegre com o Governo do Estado, visando melhorias no escoamento da produção agrícola e na mobilidade das comunidades

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província/ Ascom Prefeitura de Vista Gaúcha
07/11/2025 às 10h32
(Foto: ASCOM/ Prefeitura de Vista Gaúcha)

O prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli, esteve em Porto Alegre nesta quinta-feira (6) para assinar dois importantes convênios com o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, liderada por Edevilson Brum.
Os acordos somam mais de R$ 300 mil e têm como objetivo o reaproveitamento de recursos e a recuperação de estradas vicinais do município. As melhorias beneficiarão trechos que ligam o distrito de Bom Plano ao Saltinho do Guarita, a Linha Silva, a comunidade de Três Bocas e o acesso entre o Barreiro e a ERS-472.
De acordo com Locatelli, as obras representam um avanço importante para o interior. “Essas ações vão garantir estradas melhores, mais seguras e com melhor escoamento da produção agrícola”, destacou o prefeito.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
