Prefeito Locatelli firma convênios que garantem R$ 300 mil para estradas em Vista Gaúcha

O prefeito de Vista Gaúcha, Claudemir José Locatelli, esteve em Porto Alegre nesta quinta-feira (6) para assinar dois importantes convênios com o Governo do Estado, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, liderada por Edevilson Brum.

Os acordos somam mais de R$ 300 mil e têm como objetivo o reaproveitamento de recursos e a recuperação de estradas vicinais do município. As melhorias beneficiarão trechos que ligam o distrito de Bom Plano ao Saltinho do Guarita, a Linha Silva, a comunidade de Três Bocas e o acesso entre o Barreiro e a ERS-472.

De acordo com Locatelli, as obras representam um avanço importante para o interior. “Essas ações vão garantir estradas melhores, mais seguras e com melhor escoamento da produção agrícola”, destacou o prefeito.







