Jovem é flagrado empinando moto em Miraguaí

No início da noite desta quinta-feira (6), por volta das 19h, a Brigada Militar flagrou um jovem realizando manobras perigosas com uma motocicleta nas ruas e avenidas da cidade de Miraguaí. O condutor foi avistado pelos policiais empinando uma moto vermelha, colocando em risco a própria segurança e a de outras pessoas que transitavam pelo local.

Diante da situação, a guarnição da BM realizou a abordagem do motociclista, que foi identificado e orientado no local. Considerando a infração cometida e o objetivo de garantir a segurança viária, os policiais procederam com a remoção do veículo.

A motocicleta foi encaminhada ao pátio credenciado do Detran, localizado no município de Tenente Portela, onde permanecerá à disposição das autoridades competentes. A ação reforça o trabalho constante da Brigada Militar no combate a condutas imprudentes no trânsito e na preservação da segurança da comunidade.









