A guria de Santo Angelo

Certa tarde de sexta-feira, enquanto participava de sua rotineira mesa de carteado com os parceiros — todos aposentados —, o Peri foi surpreendido por um telefonema vindo de Santo Ângelo. Do outro lado da linha, uma antiga "afair" pedia um conselho urgente. Bastou ouvir a voz e relembrar dos momentos inesquecíveis do passado para o Peri tomar uma decisão.
Levantou-se da mesa e anunciou:
— Sigam o jogo sem mim, meus amigos... tô viajando e não tenho dia pra voltar. Talvez uns três ou quatro dias.
Com a decisão tomada, levou o Del Rey para uma geral: abasteceu, lavou, conferiu o óleo. Passou ainda numa loja e comprou um presente: um conjunto de lingerie vermelho vivo, ousado, com ares de juventude. Voltou pra casa, tomou um banho, exagerou no perfume e pegou a estrada.
Tudo isso em menos de uma hora desde o telefonema.
No dia seguinte, ainda pela manhã, o Peri já estava de volta à cidade. O Rui, surpreso, foi direto:
— Mas tu não tinha ido viajar?
— Fui e voltei ainda de madrugada!
— E a mulher?
Peri fez que desconversava, mas acabou confessando:
— Era a mesma que, no passado, me deixou doido... Mas veja como é a vida. Na empolgação, me esqueci que já haviam se passado mais de 40 anos desde a última vez que a vi. Tava um caco! Hoje ela deve estar com uns 80 anos...