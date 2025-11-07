A guria de Santo Angelo

Sexta, 07 de Novembro de 2025
Por: Jalmo Fornari
07/11/2025 às 10h26
O Afair de Santo Ângelo

Certa tarde de sexta-feira, enquanto participava de sua rotineira mesa de carteado com os parceiros — todos aposentados —, o Peri foi surpreendido por um telefonema vindo de Santo Ângelo. Do outro lado da linha, uma antiga "afair" pedia um conselho urgente. Bastou ouvir a voz e relembrar dos momentos inesquecíveis do passado para o Peri tomar uma decisão.

Levantou-se da mesa e anunciou:

— Sigam o jogo sem mim, meus amigos... tô viajando e não tenho dia pra voltar. Talvez uns três ou quatro dias.

Com a decisão tomada, levou o Del Rey para uma geral: abasteceu, lavou, conferiu o óleo. Passou ainda numa loja e comprou um presente: um conjunto de lingerie vermelho vivo, ousado, com ares de juventude. Voltou pra casa, tomou um banho, exagerou no perfume e pegou a estrada.

Tudo isso em menos de uma hora desde o telefonema.

No dia seguinte, ainda pela manhã, o Peri já estava de volta à cidade. O Rui, surpreso, foi direto:

— Mas tu não tinha ido viajar?

— Fui e voltei ainda de madrugada!

— E a mulher?

Peri fez que desconversava, mas acabou confessando:

— Era a mesma que, no passado, me deixou doido... Mas veja como é a vida. Na empolgação, me esqueci que já haviam se passado mais de 40 anos desde a última vez que a vi. Tava um caco! Hoje ela deve estar com uns 80 anos...

Jalmo Fornari é diretor-proprietário do Sistema Província de Comunicação. Jornalista já atuou nos principais veículo de comunicação do Rio Grande do Sul, como as rádios Gaúcha e Guaíba. Também é advogado com pós graduação em direito previdenciário. Como político foi vereador em Tenente Portela por diversos mandatos, tendo ocupado por diversos momentos o cargo de prefeito. Nesta coluna você acompanha crônicas, textos e memórias.
