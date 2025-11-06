PATRAM combate pesca ilegal durante a Piracema nas Missões

A Brigada Militar, por meio da 1ª Companhia Independente Ambiental (PATRAM), intensificou a fiscalização contra a pesca predatória durante a Piracema nos municípios de Garruchos, Porto Xavier, Roque Gonzales e Pirapó, entre 31 de outubro e 3 de novembro.

Cerca de 200 km de vias hídricas foram patrulhados para coibir crimes ambientais, como pesca ilegal, e outras práticas ilícitas típicas da região de fronteira. Durante as operações, foram recolhidos aproximadamente 1.600 metros de redes de pesca de diversas malhas, 1.280 metros de espinhéis, e 23 peixes foram devolvidos aos rios, protegendo as espécies em reprodução.





