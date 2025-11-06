Quinta, 06 de Novembro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PATRAM combate pesca ilegal durante a Piracema nas Missões

Brigada Militar recolhe redes e espinhéis e devolve peixes para proteger espécies em reprodução

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Rádio Misioneira
06/11/2025 às 10h57
PATRAM combate pesca ilegal durante a Piracema nas Missões
(Foto: Reprodução/ Rádio Misioneira)

A Brigada Militar, por meio da 1ª Companhia Independente Ambiental (PATRAM), intensificou a fiscalização contra a pesca predatória durante a Piracema nos municípios de Garruchos, Porto Xavier, Roque Gonzales e Pirapó, entre 31 de outubro e 3 de novembro.

Cerca de 200 km de vias hídricas foram patrulhados para coibir crimes ambientais, como pesca ilegal, e outras práticas ilícitas típicas da região de fronteira. Durante as operações, foram recolhidos aproximadamente 1.600 metros de redes de pesca de diversas malhas, 1.280 metros de espinhéis, e 23 peixes foram devolvidos aos rios, protegendo as espécies em reprodução.


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Serviço será ofertado na APAE de Tenente Portela (Foto: Diones Roberto Becker)
Em Porto Alegre Há 11 horas

Governo do Estado oficializa criação de CAS/TEAcolhe em Tenente Portela

Estão previstos 1,2 mil atendimentos mensais para 150 usuários

 Vereador João Marques Brasil disse que participou do encontro do deputado federal com moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida (Foto: Diones Roberto Becker)
Recurso federal Há 11 horas

Vereador revela destinação de emenda para construção de salão comunitário em Coronel Bicaco

Manifestação aconteceu na sessão ordinária de segunda-feira (3/11)

 Vereador Luiz Flávio Rangel defende criação de lei específica para que a polícia ambiental possa agir (Foto: Diones Roberto Becker)
Grande expediente Há 12 horas

Coronel Bicaco: Edil comenta anteprojeto que visa coibir a pesca predatória na barragem João Amado

Projeto legislativo deve ser votado na próxima semana

 Vereador Claudiomiro Albuquerque ventilou a possibilidade de procurar representantes da empresa e reivindicar o aumento dos dias com expediente aos clientes (Foto: Diones Roberto Becker)
Preocupação Há 12 horas

Edil revela reclamações quanto ao funcionamento do escritório da CORSAN em Coronel Bicaco

Atendimento aos consumidores é realizado somente às quartas-feiras

 Vereador Marcelo Jurandi agradeceu a construção de uma rampa de acesso ao cemitério da comunidade de Campo Santo (Foto: Diones Roberto Becker)
Em plenário Há 12 horas

Coronel Bicaco: Progressista agradece por melhorias no cemitério de Campo Santo

Demanda tinha sido apresentada há algumas semanas

Tenente Portela, RS
24°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 26°
24° Sensação
3 km/h Vento
43% Umidade
35% (0mm) Chance chuva
05h40 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Sexta
25° 15°
Sábado
16° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 12°
Terça
28° 12°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

Expansão de franquias impulsiona setor de lavanderia
Tecnologia Há 26 minutos

AI/R Company é destaque em estudo internacional sobre parceiros da AWS
Educação Há 26 minutos

Primeiro dia do Desafio HackaTchê 2025 promove inovação e aprendizado na Expo Favela RS
Educação Há 26 minutos

Enem 2025: dicas de estudos na reta final para ter bom desempenho
Política Há 26 minutos

Derrite é exonerado da Secretaria de Segurança de São Paulo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,09%
Euro
R$ 6,17 +0,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 579,343,30 -1,40%
Ibovespa
153,644,31 pts 0.23%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6871 (05/11/25)
07
21
31
44
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3531 (05/11/25)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
16
18
19
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias