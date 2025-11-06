Quinta, 06 de Novembro de 2025
Governo do Estado oficializa criação de CAS/TEAcolhe em Tenente Portela

Estão previstos 1,2 mil atendimentos mensais para 150 usuários

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
06/11/2025 às 01h20
Serviço será ofertado na APAE de Tenente Portela (Foto: Diones Roberto Becker)

A Secretaria Estadual de Saúde (SES) oficializou, na quarta-feira (5/11), a criação de um Centro de Atendimento em Saúde (CAS) do programa TEAcolhe na APAE de Tenente Portela. — Estamos celebrando mais essas conquistas para os usuários do sistema de saúde, ampliando serviços e protegendo quem mais precisa — ressaltou a titular da SES, Arita Bergmann.

O CAS/TEAcolhe irá ampliar os atendimentos na área de abrangência da 2ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS), onde já estão em funcionamento dois CAS: em Frederico Westphalen e Três Passos. A Comissão Intergestores Regional (CIR) ainda definirá os municípios que terão como referência o novo CAS.

— É um reconhecimento do Governo do Estado ao trabalho de excelência que é feito pela APAE em Tenente Portela — salientou o prefeito Rosemar Sala. Estão previstos 1,2 mil atendimentos mensais para 150 usuários, com repasse de R$ 100 mil por mês do Estado para custeio.

O Rio Grande do Sul já possui 55 centros do TEAcolhe em funcionamento. A meta da SES é chegar a 90 unidades até o final do próximo ano.

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
