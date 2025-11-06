Coronel Bicaco: Edil comenta anteprojeto que visa coibir a pesca predatória na barragem João Amado

De autoria do vereador Luiz Flávio Rangel (PP), tramita no Poder Legislativo de Coronel Bicaco um anteprojeto que visa proibir a pesca predatória na barragem João Amado – formada por águas do Rio Guarita. A matéria deve ser votada na próxima semana.

No grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (3/11), o progressista pediu que os demais edis analisem o texto. — Nós estamos cuidando do nosso Município. Outros municípios estão fazendo projetos semelhantes — enfatizou.

Luiz Flávio Rangel afirmou em plenário que o objetivo é evitar que pessoas mal-intencionadas retirem, de forma sorrateira, peixes da barragem para posteriormente vendê-los. Ele ainda lembrou do “Guaritaço” – evento anual em que são soltos milhares de alevinos de várias espécies na barragem.

— Não é admissível que pessoas venham, não deixem nem os peixes ficarem no tamanho adequado e retire-os ainda com rede, o que danifica o próprio rio. Precisa de uma legislação específica para que a polícia ambiental possa agir — salientou o autor do anteprojeto.

