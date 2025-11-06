Edil revela reclamações quanto ao funcionamento do escritório da CORSAN em Coronel Bicaco

Vereador Claudiomiro Albuquerque ventilou a possibilidade de procurar representantes da empresa e reivindicar o aumento dos dias com expediente aos clientes (Foto: Diones Roberto Becker)

Ao utilizar o espaço no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (3/11), o vereador Claudiomiro Albuquerque (MDB) afirmou que recebeu reclamações quanto ao funcionamento do escritório local da CORSAN/AEGEA. O atendimento aos consumidores é realizado somente às quartas-feiras, das 8h às 12h e das 13h às 16h30.

O emedebista disse que ouviu reclamações sobre a demora no atendimento, pois apenas um contratado pela concessionária trabalha no escritório. — E a demanda é muito grande — completou.

Claudiomiro Albuquerque ventilou a possibilidade de procurar representantes da CORSAN/AEGEA e reivindicar o aumento dos dias com expediente aos clientes no Município. Ele acrescentou que muitos moradores enfrentam dificuldades para acessar e seguir o passo a passo nos canais digitais disponibilizados pela empresa.

— Tem pessoas que nem celular tem. Por isso precisa alguém para atender ali no escritório — reforçou o vereador.

