Quinta, 06 de Novembro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Edil revela reclamações quanto ao funcionamento do escritório da CORSAN em Coronel Bicaco

Atendimento aos consumidores é realizado somente às quartas-feiras

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
06/11/2025 às 01h11
Edil revela reclamações quanto ao funcionamento do escritório da CORSAN em Coronel Bicaco
Vereador Claudiomiro Albuquerque ventilou a possibilidade de procurar representantes da empresa e reivindicar o aumento dos dias com expediente aos clientes (Foto: Diones Roberto Becker)

Ao utilizar o espaço no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (3/11), o vereador Claudiomiro Albuquerque (MDB) afirmou que recebeu reclamações quanto ao funcionamento do escritório local da CORSAN/AEGEA. O atendimento aos consumidores é realizado somente às quartas-feiras, das 8h às 12h e das 13h às 16h30.

O emedebista disse que ouviu reclamações sobre a demora no atendimento, pois apenas um contratado pela concessionária trabalha no escritório. — E a demanda é muito grande — completou.

Claudiomiro Albuquerque ventilou a possibilidade de procurar representantes da CORSAN/AEGEA e reivindicar o aumento dos dias com expediente aos clientes no Município. Ele acrescentou que muitos moradores enfrentam dificuldades para acessar e seguir o passo a passo nos canais digitais disponibilizados pela empresa.

— Tem pessoas que nem celular tem. Por isso precisa alguém para atender ali no escritório — reforçou o vereador.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Serviço será ofertado na APAE de Tenente Portela (Foto: Diones Roberto Becker)
Em Porto Alegre Há 9 minutos

Governo do Estado oficializa criação de CAS/TEAcolhe em Tenente Portela

Estão previstos 1,2 mil atendimentos mensais para 150 usuários

 Vereador João Marques Brasil disse que participou do encontro do deputado federal com moradores do bairro Nossa Senhora Aparecida (Foto: Diones Roberto Becker)
Recurso federal Há 12 minutos

Vereador revela destinação de emenda para construção de salão comunitário em Coronel Bicaco

Manifestação aconteceu na sessão ordinária de segunda-feira (3/11)

 Vereador Luiz Flávio Rangel defende criação de lei específica para que a polícia ambiental possa agir (Foto: Diones Roberto Becker)
Grande expediente Há 15 minutos

Coronel Bicaco: Edil comenta anteprojeto que visa coibir a pesca predatória na barragem João Amado

Projeto legislativo deve ser votado na próxima semana

 Vereador Marcelo Jurandi agradeceu a construção de uma rampa de acesso ao cemitério da comunidade de Campo Santo (Foto: Diones Roberto Becker)
Em plenário Há 19 minutos

Coronel Bicaco: Progressista agradece por melhorias no cemitério de Campo Santo

Demanda tinha sido apresentada há algumas semanas

 Projeto de Lei nº 079/2025 entrou na pauta de votação na sessão ordinária de segunda-feira (27/10) (Foto: Diones Roberto Becker)
Poder Legislativo Há 2 dias

Coronel Bicaco: Projeto autoriza o Poder Executivo a custear taxas de ligações de água para famílias

Montante a ser subsidiado pela Administração Municipal alcançará R$ 4,8 mil

Tenente Portela, RS
15°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 26°
15° Sensação
2.89 km/h Vento
84% Umidade
35% (0mm) Chance chuva
05h40 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Sexta
25° 15°
Sábado
16° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 12°
Terça
28° 12°
Últimas notícias
Região Celeiro Há 3 minutos

Indivíduo é preso em Barra do Guarita por tráfico de drogas
Edição 2025 Há 6 minutos

FGF anunciou as datas e horários das finais do Gauchão Feminino
Em Porto Alegre Há 9 minutos

Governo do Estado oficializa criação de CAS/TEAcolhe em Tenente Portela
Recurso federal Há 11 minutos

Vereador revela destinação de emenda para construção de salão comunitário em Coronel Bicaco
Grande expediente Há 15 minutos

Coronel Bicaco: Edil comenta anteprojeto que visa coibir a pesca predatória na barragem João Amado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 +0,09%
Euro
R$ 6,16 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 589,366,42 +0,12%
Ibovespa
153,294,44 pts 1.72%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6871 (05/11/25)
07
21
31
44
45
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3531 (05/11/25)
01
03
04
05
07
08
10
11
12
14
15
16
18
19
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2845 (05/11/25)
16
21
30
31
37
39
44
53
54
58
68
69
73
75
81
83
85
86
90
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2882 (05/11/25)
01
03
31
42
48
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias