Coronel Bicaco: Progressista agradece por melhorias no cemitério de Campo Santo

Vereador Marcelo Jurandi agradeceu a construção de uma rampa de acesso ao cemitério da comunidade de Campo Santo (Foto: Diones Roberto Becker)

O vereador Marcelo Jurandi (PP) agradeceu à Administração Municipal por atender à demanda apresentada há algumas semanas. O pedido consistia na construção de uma rampa de acesso ao cemitério da comunidade de Campo Santo, interior de Coronel Bicaco. O progressista abordou o assunto no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (3/11).

No entanto, o edil disse que ainda falta instalar os corrimãos na rampa de acesso. Verbalmente, solicitou que sejam disponibilizados mais pontos de água no perímetro do cemitério – o que facilitaria a limpeza dos túmulos.

— Mas fica aqui o meu agradecimento por ter feito a rampa [de acesso] — concluiu Marcelo Jurandi.

