Consulado dos EUA envia condolências a Segurança Pública do Rio

Texto lamenta morte de quatro policiais na Operação Contenção

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/11/2025 às 16h48
Consulado dos EUA envia condolências a Segurança Pública do Rio
© Tânia Rêgo/Agência Brasil

O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Victor Cesar dos Santos, recebeu carta de condolências do Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, “pela trágica perda” dos quatro policiais que morreram na Operação Contenção nos complexos do Alemão e da Penha no dia 28 de outubro.

A carta é assinada por James M. Sparks, do estafe da Divisão Antidrogas. Segundo ele, “a missão de proteger a sociedade exige coragem, dedicação e sacrifício.” A carta reconhece “o valor e a honra desses profissionais que deram suas vidas em defesa da segurança pública.”

Sparks reitera “respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Estado”, e se coloca à disposição para qualquer apoio necessário.

Conforme relatório da Polícia Civil do Rio de Janeiro, 121 pessoas foram mortas na Operação Contenção. Desse total, dois eram policiais militares e dois eram policiais civis.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Nenhuma das pessoas mortas havia sido denunciada à Justiça pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro criou um observatório para acompanhar a apuração sobre o cumprimento da lei pelas policias civil e militar durante a Operação Contenção.

O principal alvo da operação - Edgar Alves de Andrade, conhecido como “Doca”, líder do Comando Vermelho (CV) – segue em liberdade após nove dias da operação.

